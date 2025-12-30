Caroli Hotels Basketball Cup, il basket giovanile nel cuore del Salento dal 2 al 6 gennaio

Il torneo vedrà scendere in campo ben 16 formazioni Under 14, divise tra il settore maschile e femminile. Tra le squadre maschili, spiccano formazioni come Elite Basket Lecce, Murgia Basket Santeramo, Basket Giarre, Magic Galatina, Tam Tam Basketball, Olympia Basket Comiso, Jirafa Caivano e Virtus Galatina, tutte pronte a sfidarsi per il titolo che ogni anno regala adrenalina e spettacolo.

Nel settore femminile, invece, il torneo vedrà in campo le rappresentative regionali di Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo, Umbria, Puglia 2013 e Toscana. La varietà di squadre e il livello competitivo sono sicuramente un segno della crescente attenzione verso il basket giovanile, che ogni anno raccoglie sempre più consensi.

Il Salento come Capitale del Basket Giovanile

Le strutture sportive del Salento saranno il cuore pulsante della manifestazione, con gare che si disputeranno in numerosi impianti dislocati tra Gallipoli, Ugento, Parabita, Galatina, Copertino, Nardò, Monteroni e Lecce. Ogni città si trasformerà in un vero e proprio campo di battaglia, accogliendo decine di squadre, accompagnatori e tifosi, pronti a sostenere i propri beniamini.

L’impatto economico e sociale della manifestazione è rilevante: centinaia di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie arriveranno nel Salento, dando una forte spinta al turismo e promuovendo la bellezza e la cultura del territorio. Il torneo diventa così un’occasione imperdibile per valorizzare una delle regioni più affascinanti d’Italia, conosciuta per il suo mare cristallino, la sua cucina e la sua tradizione.

Non Solo Basket: un'opportunità per i giovani arbitri

La Caroli Hotels Basketball Cup non è solo una vetrina per i giovani atleti, ma anche per gli arbitri emergenti. Il torneo, infatti, rappresenta una grande occasione di crescita per gli ufficiali di gara, che avranno modo di mettersi alla prova in un contesto altamente competitivo, contribuendo al loro percorso di formazione e carriera.

Inoltre, il torneo promuove l’inclusione e l’importanza di valori come il rispetto, la disciplina e il fair play. I giovani atleti non solo si sfidano sul campo, ma imparano anche a crescere come persone, dentro e fuori dal parquet.

Il gran finale del torneo si svolgerà il 6 gennaio 2025, quando le finalissime maschili e femminili saranno disputate al San Giuseppe da Copertino di Lecce. I match si giocheranno rispettivamente alle 9:15 (per il maschile) e alle 11:00 (per il femminile), e vedranno in campo le squadre più meritevoli al termine delle varie fasi eliminatorie, pronte a conquistare il titolo tanto ambito. L'edizione 2025 è stata vinta dall'Aurora Brindisi tra i ragazzi e dalle Molfetta Ballers tra le ragazze.

Con questa edizione (la prima nel 2008), il torneo si conferma uno degli eventi sportivi più importanti a livello giovanile in Italia, capace di attirare squadre da tutta la Penisola e di promuovere lo sport come strumento di crescita e unione. L’entusiasmo che si respira durante le giornate di gioco è contagioso e, senza dubbio, gli spettatori assisteranno a partite indimenticabili.

Il 2 gennaio 2025, il Salento darà dunque il via a cinque giorni di puro spettacolo, dove il basket sarà protagonista assoluto, ma anche le tradizioni e la cultura salentina saranno al centro di un’esplosivo mix di sport e turismo.

In attesa di vedere chi conquisterà la Caroli Hotels Basketball Cup, l’unica certezza è che, come ogni anno, il grande basket giovanile nel Salento regalerà emozioni a non finire.