Trapani Shark, inibizione per il presidente Antonini e nuova penalizzazione: via altri 3 punti
TRAPANI - Brutte notizie per il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini. Il numero uno del club è stato inibito fino al 30 dicembre del 2027 dal Tribunale Federale ed è stata inflittta anche una pena al club, sanzionato con altri tre punti di penalizzazione, che dovranno essere scontati nel corso di questa stagione e che si aggiungono ai 5 già tolti in precedenza per irregolarità amministrative (la formazione siciliana scende così a 12 punti nella classifica della Serie A1 di basket).
Inibizione per il patron del Trapani: il comunicato ufficiale
"Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell'inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti dell'articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell'articolo 61 R.G.".