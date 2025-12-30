Trapani Shark, inibizione per il presidente Antonini e nuova penalizzazione: via altri 3 punti

TRAPANI - Brutte notizie per il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini. Il numero uno del club è stato inibito fino al 30 dicembre del 2027 dal Tribunale Federale ed è stata inflittta anche una pena al club, sanzionato con altri tre punti di penalizzazione, che dovranno essere scontati nel corso di questa stagione e che si aggiungono ai 5 già tolti in precedenza per irregolarità amministrative (la formazione siciliana scende così a 12 punti nella classifica della Serie A1 di basket).