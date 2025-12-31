Basket, Galatasaray sceglie Pozzecco: sarà lui il nuovo allenatore fino al 2027

Il Galatasaray ha ufficializzato Gianmarco Pozzecco come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha firmato un contratto valido fino a giugno 2027, tornando così a ricoprire il ruolo di head coach dopo l’esperienza, breve ma intensa, vissuta all’ASVEL Villeurbanne durante il periodo alla guida dell’Italia.

Pozzecco al Galatasary: derby al debutto

Pozzecco eredita una squadra che sta attraversando una fase altalenante: il Galatasaray occupa attualmente il settimo posto nel campionato turco, con un bilancio di 7 vittorie e 6 sconfitte, rendimento al di sotto delle aspettative di inizio stagione. L’obiettivo del club è quello di rilanciare il progetto tecnico puntando sull’energia, il carisma e l’identità cestistica dell’allenatore italiano. Il tecnico prende il posto di Yakup Sekizkok e farà il suo esordio ufficiale in una sfida di grande prestigio: il derby contro il Beşiktaş, in programma il 10 gennaio.