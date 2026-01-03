Luiss Basket alla ricerca di una bella partenza di 2026 nel match contro Latina

Inizio del 2026 con il primo impegno casalingo per la Luiss Basket, in campo per la prima giornata di ritorno del raggruppamento B di Serie B Nazionale: in un match di alto profilo, fra le due quarte in classifica in parità a quota 28 punti, i capitolini affrontano questo pomeriggio, alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma, la Benacquista Latina. Da coach Righetti il punto squadra avversaria: "Si tratterà di una partita molto tosta, perchè Latina pur essendo una squadra completamente nuova ha gerarchie ben definite e individualità importanti, esperienza e talento. Si tratta di una squadra molto dinamica, che fa del movimento di palla e dell’imprevedibilità delle armi molto pericolosa. Sono avversari tosti e fisici, come richiede il livello del campionato e la struttura del loro allenatore che non ha caso ha ottenuto nel corso della sua carriera 11 promozioni".