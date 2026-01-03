Luiss Basket alla ricerca di una bella partenza di 2026 nel match contro Latina
Inizio del 2026 con il primo impegno casalingo per la Luiss Basket, in campo per la prima giornata di ritorno del raggruppamento B di Serie B Nazionale: in un match di alto profilo, fra le due quarte in classifica in parità a quota 28 punti, i capitolini affrontano questo pomeriggio, alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma, la Benacquista Latina. Da coach Righetti il punto squadra avversaria: "Si tratterà di una partita molto tosta, perchè Latina pur essendo una squadra completamente nuova ha gerarchie ben definite e individualità importanti, esperienza e talento. Si tratta di una squadra molto dinamica, che fa del movimento di palla e dell’imprevedibilità delle armi molto pericolosa. Sono avversari tosti e fisici, come richiede il livello del campionato e la struttura del loro allenatore che non ha caso ha ottenuto nel corso della sua carriera 11 promozioni".
Luiss Basket, si torna sotto canestro
Nel match di andata, assoluto protagonista e trascinatore dei capitolini al successo ottenuto fuori casa poco più di un mese fa, con 29 punti fu Marco Pasqualin (con un terzo quarto d’impatto, da 18 punti segnati e 5 triple mandate a bersaglio, ad indirizzare la gara che risultò tirata fino alla fine). Così il capitano della compagine della Luiss sulla gara: "Sarà una partita impegnativa, la squadra di Latina gioca una gran pallacanestro, molto intensa, e sono sicuro che sportivamente parlando vorranno “vendicarsi” della sconfitta dell’andata. Da parte nostra c’è voglia di rivalsa dopo il match di San Severo: sono certo che si tratterà di una bellissima partita da giocare, dal pronostico incerto”. E’ alta quindi l’attesa per un match che vede di fronte miglior attacco del raggruppamento (quello di Latina, con 81.5 punti segnati a gara) e la quinta miglior difesa del raggruppamento (quella della Luiss, con 73.6 punti subiti a gara): appuntamento questo pomeriggio, per la partita fra Luiss Basket e Benacquista Latina, alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 17:30).