La Luiss Basket ritrova il successo battendo Latina
Primo match del girone di ritorno per il raggruppamento B del campionato di Serie B Nazionale per la Luiss Basket, impegnata fra le mura amiche contro la Benacquista Latina per una sfida per le zone alte di classifica, con entrambe le squadre appaiate al quarto posto prima della gara a quota 28 punti: a prevalere dopo un bellissimo testa a testa sono i capitolini per 91-86.
La Luiss (con Bottelli e Atamah ancora indisponibili, come Graziano a referto solo per onor di firma) schiera il quintetto base composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Ferrara e Salvioni per iniziare il match; la Benacquista Latina replica con Cipolla, Gallo, Chiti, Sacchetti e Bakovic.
Dopo il minuto di silenzio per commemorare le giovani vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno, via al match con due canestri da sotto di Sylla e Ferrara per la buona partenza della Luiss; replica Latina dalla lunetta con il libero di Gallo, per il 4-1 dopo due minuti di gioco. Si accende Marco Pasqualin, già decisivo per la vittoria nel match di andata della Luiss: tripla e gioco da tre punti, per il 10-3 dei capitolini che provano la fuga iniziale, dopo quattro minuti di gioco. Almami Sylla, molto attivo a rimbalzo, raccoglie quello offensivo dopo l'errore di Fernandez e l'alzata di Riccardo Casella: 4 punti consecutivi, seguiti da altri 4 di Casella per il 20-7 della Luiss a due minuti dal termine di una prima frazione che si chiude sul 23-10 per i capitolini.
Inizio di secondo quarto con piccolo break dei pontini di 0-4 e pronto timeout chiamato da coach Righetti; Pastore aggiunge una tripla per Latina, ma arriva quella di Jovovic a ristabilire 9 punti di distanza fra le squadre dopo due minuti e mezzo. Pastore ancora da fuori, Bakovic con il tiro da tre punti: 26-23 un minuto dopo. Il numero di contatti aumenta per una gara che si fa sempre più intensa: dopo il libero di Cipolla, punteggio di 28-24 a metà frazione, prima dei cinque punti consecutivi di Pasqualin e la tripla di Cucci che riportano l'inerzia nelle mani dei padroni di casa, avanti 36-26 a quattro minuti dall'intervallo. Gli ospiti però piazzano il controbreak: le due squadre vanno al riposo con un solo possesso pieno di distanza fra loro, sul 41-38.
Al rientro in campo, è Latina ad aggredire il match: parziale nei primi tre minuti per il vantaggio 45-48. Cucci e Fernandez suonano la carica: tripla del primo, sottomano del secondo e pareggio a quota 50 a metà quarto, prima del contropiede di Casella per il nuovo vantaggio dei capitolini, 52-50. Cucci da una parte e Bakovic dall'altra si scambiano canestri, fino al sottomano di Gallo e alla tripla di Chiti del 55-60 a due minuti dalla chiusura del terzo quarto. A battere un colpo per la Luiss è il Lobito Fernandez: tripla a bersaglio, 58-60 a 39 secondi dal termine di una terza frazione che si chiude sul 61-62 per una partita apertissima.
Il testa a testa prosegue a inizio quarta frazione: Casella, Fallucca, Ferrara e Salvioni segnano i canestri del +5 dei capitolini, 70-65, dopo tre minuti e mezzo dalla ripresa del gioco. Pastore riporta i suoi a -3, risponde Juan Fernandez con un appoggio con gioco di prestigio prima di una nuova tripla di Pastore: 72-70 a quattro minuti e mezzo dal termine della gara. A due liberi di Salvioni replica ancora una volta Pastore: 74-73 prima del gioco da tre punti di Valerio Cucci del 77-73 a tre minuti dalla fine del match. Bakovic schiaccia ma Pasqualin segna la tripla del +5: Latina trova il canestro ma prima Jovovic e poi Salvoni tengono la Luiss avanti. Sull'86-81, Pasqualin va in lunetta: 2/2 che porta i capitolini avanti di 7 punti a 23 secondi dal termine. Latina nonostante la tripla di Chiti e il ricorso al fallo sistematico non recupera più: il match si chiude con la prima vittoria del 2026 della Luiss per 91-86.
Luiss Roma - Benacquista Latina 91-86
Luiss Roma: Jovovic 9, Fernandez 13, Fallucca 6, Casella 8, Pasqualin 20, Ferrara 4, Sylla 10, Cucci 13, Salvioni 8, Graziano n.e. Allenatore: Righetti. Ass. All.: Trimboli, Russo
Latina Basket: Maiga 3, Pellizzari, Gallo 10, Chiti 12, Di Emidio 6, Sacchetti 4, Nwohuocha 2, Cipolla 12, Pastore 14, Palombo 3, Bakovic 20. Allenatore: Gramenzi. Ass. All.: Gabriele, Bagni