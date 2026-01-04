La Luiss Basket ritrova il successo battendo Latina

La Luiss (con Bottelli e Atamah ancora indisponibili, come Graziano a referto solo per onor di firma) schiera il quintetto base composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Ferrara e Salvioni per iniziare il match; la Benacquista Latina replica con Cipolla, Gallo, Chiti, Sacchetti e Bakovic.

Dopo il minuto di silenzio per commemorare le giovani vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno, via al match con due canestri da sotto di Sylla e Ferrara per la buona partenza della Luiss; replica Latina dalla lunetta con il libero di Gallo, per il 4-1 dopo due minuti di gioco. Si accende Marco Pasqualin, già decisivo per la vittoria nel match di andata della Luiss: tripla e gioco da tre punti, per il 10-3 dei capitolini che provano la fuga iniziale, dopo quattro minuti di gioco. Almami Sylla, molto attivo a rimbalzo, raccoglie quello offensivo dopo l'errore di Fernandez e l'alzata di Riccardo Casella: 4 punti consecutivi, seguiti da altri 4 di Casella per il 20-7 della Luiss a due minuti dal termine di una prima frazione che si chiude sul 23-10 per i capitolini.

Inizio di secondo quarto con piccolo break dei pontini di 0-4 e pronto timeout chiamato da coach Righetti; Pastore aggiunge una tripla per Latina, ma arriva quella di Jovovic a ristabilire 9 punti di distanza fra le squadre dopo due minuti e mezzo. Pastore ancora da fuori, Bakovic con il tiro da tre punti: 26-23 un minuto dopo. Il numero di contatti aumenta per una gara che si fa sempre più intensa: dopo il libero di Cipolla, punteggio di 28-24 a metà frazione, prima dei cinque punti consecutivi di Pasqualin e la tripla di Cucci che riportano l'inerzia nelle mani dei padroni di casa, avanti 36-26 a quattro minuti dall'intervallo. Gli ospiti però piazzano il controbreak: le due squadre vanno al riposo con un solo possesso pieno di distanza fra loro, sul 41-38.

Al rientro in campo, è Latina ad aggredire il match: parziale nei primi tre minuti per il vantaggio 45-48. Cucci e Fernandez suonano la carica: tripla del primo, sottomano del secondo e pareggio a quota 50 a metà quarto, prima del contropiede di Casella per il nuovo vantaggio dei capitolini, 52-50. Cucci da una parte e Bakovic dall'altra si scambiano canestri, fino al sottomano di Gallo e alla tripla di Chiti del 55-60 a due minuti dalla chiusura del terzo quarto. A battere un colpo per la Luiss è il Lobito Fernandez: tripla a bersaglio, 58-60 a 39 secondi dal termine di una terza frazione che si chiude sul 61-62 per una partita apertissima.

Il testa a testa prosegue a inizio quarta frazione: Casella, Fallucca, Ferrara e Salvioni segnano i canestri del +5 dei capitolini, 70-65, dopo tre minuti e mezzo dalla ripresa del gioco. Pastore riporta i suoi a -3, risponde Juan Fernandez con un appoggio con gioco di prestigio prima di una nuova tripla di Pastore: 72-70 a quattro minuti e mezzo dal termine della gara. A due liberi di Salvioni replica ancora una volta Pastore: 74-73 prima del gioco da tre punti di Valerio Cucci del 77-73 a tre minuti dalla fine del match. Bakovic schiaccia ma Pasqualin segna la tripla del +5: Latina trova il canestro ma prima Jovovic e poi Salvoni tengono la Luiss avanti. Sull'86-81, Pasqualin va in lunetta: 2/2 che porta i capitolini avanti di 7 punti a 23 secondi dal termine. Latina nonostante la tripla di Chiti e il ricorso al fallo sistematico non recupera più: il match si chiude con la prima vittoria del 2026 della Luiss per 91-86.

Luiss Roma - Benacquista Latina 91-86

Luiss Roma: Jovovic 9, Fernandez 13, Fallucca 6, Casella 8, Pasqualin 20, Ferrara 4, Sylla 10, Cucci 13, Salvioni 8, Graziano n.e. Allenatore: Righetti. Ass. All.: Trimboli, Russo

Latina Basket: Maiga 3, Pellizzari, Gallo 10, Chiti 12, Di Emidio 6, Sacchetti 4, Nwohuocha 2, Cipolla 12, Pastore 14, Palombo 3, Bakovic 20. Allenatore: Gramenzi. Ass. All.: Gabriele, Bagni