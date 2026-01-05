Corriere dello Sport.it
Trapani, arriva la sconfitta a tavolino contro la Virtus Bologna

Il giudice sportivo della Fip punisce la mancata presenza in campo dei siciliani nell'ultima giornata di campionato
1 min
Basket Trapani Giudice sportivo

MILANO - Dopo le numerose polemiche dei giorni scorsi, e la decisione di non presentarsi in campo contro la Virtus Bologna, il giudice sportivo della Fip ha inflitto a Trapani la sconfitta a tavolino per 20-0 in merito alla gara di domenica non disputata contro la la formazione bolognese valida per la 14ª giornata di serie A. Il club siciliano dovrà pagare anche un'ammenda di 50 mila euro. Il Trapani aveva comunicato via mail "l'impossibilità di partecipare alla gara" "per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti dalla LBA non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate". Per quanto riguarda gli altri provvedimenti disciplinari, ammenda complessiva di 2666 euro per Cremona, di 1465 euro per Cantù e di 666 euro per Trento.

