"Vergognosi", "Immagine terribile": la stampa estera critica Trapani Shark dopo a farsa in Champions

TRAPANI - L’hanno definita la partita della vergogna. La sfida surreale di Champions League tra Hapoel Holon e Trapani Shark ha attirato l’attenzione dei media internazionali per l’esito conclusivo della partita, sospesa dagli arbitri per mancanza di giocatori da parte della formazione siciliana. La squadra italiana, alle prese con una situazione finanziaria precaria, si è presentata all'Arena SamElyon in Bulgaria con soli cinque giocatori. Tra infortuni e giocatori che hanno lasciato il club siciliano, l'allenatore Alex Latini aveva a disposizione cinque giocatori contati .

Trapani, arrivano le critiche dei media stranieri

Il quintetto titolare era composto da Alessandro Cappelletti, Francesco Martinelli, Luigi Patti, Riccardo Rossato e Fabrizio Pugliatti, senza altri giocatori in panchina. Cappelletti, Rossato e Pugliatti hanno abbandonato il campo dopo soli cinque minuti e, con il quinto fallo di Patti, solo Martinelli è rimasto in campo, rendendo impossibile la continuazione dell’incontro. L'Hapoel Holon ha vinto 38-5 nella prima partita del Play-In del Top 16, e la FIBA ha escluso la formazione siciliana dalla competizione certificando il passaggio del turno della squadra bulgara. La stampa estera ha aspramente criticato la condotta del Trapani Shark definendo "vergognosa" la prestazione fornita in Bulgaria nella massima competizione della FIBA.