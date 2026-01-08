Caroli Hotels Basketball Cup, le finali e tutti i verdetti 

Si è conclusa con grande entusiasmo l’edizione 2026 della Caroli Hotels Basketball Cup, che dal 2 al 6 gennaio ha trasformato il Salento in una vera e propria capitale del basket giovanile Under 14, regalando cinque giorni di sport, emozioni e partecipazione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama cestistico nazionale, reso possibile grazie all’impegno del network alberghiero Caroli Hotels, main sponsor della manifestazione, che da oltre un decennio sostiene con convinzione lo sport giovanile, coniugando competizione, accoglienza e promozione del territorio.

Sedici squadre, spettacolo e grande partecipazione

Sedici le formazioni partecipanti, suddivise tra settore maschile e femminile. Nel torneo maschile si sono affrontate realtà di primo piano come Elite Basket Lecce, Murgia Basket Santeramo, Basket Giarre, Magic Galatina, Tam Tam Basketball, Olympia Basket Comiso, Jirafa Caivano e Virtus Galatina, dando vita a gare combattute e di alto livello tecnico. Nel settore femminile, grande interesse ha suscitato la presenza delle rappresentative regionali di Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo, Umbria, Puglia 2013 e Toscana, confermando la crescita costante del movimento femminile giovanile.

Il Salento al centro dello sport giovanile

Le gare si sono disputate in numerosi impianti distribuiti tra Gallipoli, Ugento, Parabita, Galatina, Copertino, Nardò, Monteroni e Lecce, coinvolgendo attivamente l’intero territorio. L’evento ha generato un importante impatto economico e sociale, con la presenza di centinaia di atleti, tecnici, dirigenti e famiglie, offrendo una significativa vetrina turistica e culturale per il Salento.

Un’occasione di crescita anche per i giovani arbitri

La Caroli Hotels Basketball Cup si è confermata non solo un’opportunità per i giovani atleti, ma anche un importante banco di prova per arbitri emergenti, inseriti in un contesto competitivo e formativo di alto livello. Valori come rispetto, fair play, inclusione e disciplina hanno accompagnato ogni fase del torneo, dentro e fuori dal campo.

Le finali e i verdetti

Il gran finale si è disputato il 6 gennaio 2025 presso il San Giuseppe da Copertino di Lecce, davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

Finale femminile

Toscana – Marche 65–39 La rappresentativa toscana conquista il titolo al termine di una gara intensa e ben controllata.

Finale maschile

Murgia Basket Santeramo – Basket Giarre 81–73 Successo meritato per Santeramo dopo una finale equilibrata e spettacolare.

Premi individuali:

Premiazioni settore maschile

Miglior realizzatore: Enrico Eterno (Elite Basket Lecce) Miglior quintetto: Osman Narg Tyrone (Olympia Basket Comiso) Bartolo Di Gregorio (Murgia Basket Santeramo) Edoardo Fedele (Elite Basket Lecce) Carlo Lapi (Basket Giarre) Francesco Ventura (Olympia Basket Comiso) Miglior allenatore: Roberto Ficarla (Murgia Basket Santeramo)

Premiazioni settore femminile

Miglior realizzatrice: Alice Argentiero (Puglia) Miglior quintetto: Chiara Massari (Puglia 2013) Cecilia Borchiellini (Toscana) Alice Argentiero (Puglia) Alice Vegliò (Marche) Elena Donati (Toscana)

Miglior allenatrice: Martina Mandroni (Toscana)

Uno sguardo al futuro

Con questa edizione, la Caroli Hotels Basketball Cup – nata nel 2008 – si conferma uno degli eventi giovanili più importanti a livello nazionale, capace di unire sport, formazione e territorio. Il Salento saluta così un’altra edizione di grande successo, con la consapevolezza che il basket giovanile continuerà a essere uno straordinario strumento di crescita, incontro e passione.