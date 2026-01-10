Trapani, ancora una farsa: con Trento la gara dura solo 4': lunedì incontro Federazione-Lega

Dopo non essersi presentati a Bologna, ed aver chiuso in anticipo il match di Champions League contro l'Hapoel Honol, gli Shark Trapani non riescono a completare neanche la sfida di campionato contro Trento. La gara, valevole per la 15esima giornata di Serie A, è durata appena 4'11": l'ennesimo capitolo della caotica vicenda che riguarda il club siciliano. Trapani è stata già penalizzata di 10 punti in classifica per quattro diversi provvedimenti disciplinari dalla Giustizia Sportiva. Se non fossero scesi in campo e non avessero giocato la seconda gara consecutiva, sarebbe scattata l'esclusione immediata dal campionato.

La gara è durata solo 4'11"

A Trapani, come già avvenuto in Champions League, i pochi effettivi rimasti alla Shark sono scesi in campo solo per far iniziare il match, ma anche chiuderlo dopo pochi minuti. I padroni di casa si sono presentati con soli sette elementi, tre dei quali hanno immediatamente lasciato il campo (tra gli applausi del pubblico). I quattro giovani (Giacalone, Martinelli, Patti e Alberti) hanno iniziato a commettere falli sistematici, fino ad arrivare al numero minimo per proseguire. La gara è terminata 24-11 dopo appena 4'11". La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che incontrerà la Lega Basket Serie A nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, presso la sede federale, per esaminare il caso Trapani Shark.