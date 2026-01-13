Vildoza, il Gip non convalida l'arresto per lui e la moglie: tutti i dettagli

Il Gip del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha sciolto la riserva e deciso di non convalidare l'arresto di Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna e della moglie Milica Tasic, accusati di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa , la sera del 15 ottobre 2025 . I due coniugi, dopo l'arresto da parte della polizia, erano stati poi messi in libertà su decisione della Procura, che aveva rinunciato al processo in direttissima. L'udienza, che si è svolta venerdì scorso, era un passaggio tecnico senza ripercussioni sulla situazione cautelare dei due. L'episodio era avvenuto sui viali di circonvallazione di Bologna, dopo una partita della Virtus, e la sanitaria aveva presentato denuncia. Sull'episodio, nel frattempo, sono andate avanti le indagini per riscontrare le diverse versioni fornite dai testimoni.

Vildoza, le parole dell'Avvocato Grassani

L’Avvocato Mattia Grassani, difensore del giocatore e della moglie, nonché legale della Virtus Pallacanestro Bologna, commenta così la decisione del Tribunale di Bologna: “Si tratta di un passo importante verso l’accertamento della verità. L’ordinanza del Presidente della Sezione GIP del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, confuta, in maniera netta e decisa, la ricostruzione dei fatti siccome operata dalla operatrice sanitaria in denuncia. Non sono stati riscontrati né la flagranza né la quasi flagranza, mancano evidenze circa le lesioni, continua sempre il GIP, asseritamente procurate alla parte offesa. Inoltre, il Dott. Ziroldi ribalta letteralmente la ricostruzione del presunto inseguimento, affermando che appare verosimile che sarebbe stato il mezzo di soccorso a inseguire i coniugi poi a tagliare loro la strada la strada sui viali e non il contrario. Adesso, aspettiamo più che fiduciosi gli sviluppi del procedimento nella fase di merito, convinti della totale estraneità del giocatore e della moglie da qualsivoglia addebito”.

Cosa ha evidenziato il Gip

Il Gip, infatti, sottolinea come appaia evidente che gli agenti non siano intervenuti in flagranza di reato "considerato che al momento dell'arrivo sul posto da parte delle forze dell'ordine l'asserita aggressione era già avvenuta e conclusa. Parimenti, va esclusa l'ipotesi della "quasi flagranza" sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, poiché l'arresto veniva eseguito sulla base delle sole dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti".

Non solo: sul verbale di arresto manca "qualsivoglia riferimento alla sussistenza di riscontri oggettivi al racconto reso dagli operatori sanitari coinvolti nella vicenda e in cui si dà anzi atto della mancanza del referto medico prodotto dal Pronto Soccorso - poi effettivamente allegato - poiché al momento dell'arresto la donna si trovava ancora presso il nosocomio, in attesa di essere visitata da un medico".

E ancora: "Al momento dell'intervento della volante, veniva notata la presenza dell'autoambulanza davanti al veicolo dei due indagati e non il contrario. Circostanza che impone una riflessione sulle versione della persona offesa e che, al contrario, depone per la verosimiglianza del contributo reso dal due indagati in sede di interrogatorio, secondo cui sarebbe stato appunto il mezzo di soccorso a inseguirli e poi a tagliarli la strada sui viali, come reazione all'inurbano gesto posto in essere dal Vildoza Luca alla guida poco prima, quando lo stesso confessava di avere mostrato il dito medio all'autista dell'ambulanza poiché si trovava fermo in doppia fila, intento a digitare qualcosa sul cellulare. D'altra parte, non può non considerarsi come anche le azioni della p.o. e del resto del personale paramedico a bordo dell'ambulanza a seguito della riferita aggressione appaiono quantomeno in contrasto con la situazione di emergenza in cui gli stessi riferivano di trovarsi, che avrebbe imposto agli stessi di proseguire e raggiungere l'indirizzo del richiedente l'intervento, e non al contrario di arrestare la marcia sui viali per "redarguire" i coniugi Vildoza".