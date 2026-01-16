La Luiss Basket vuole tornare al successo contro Loreto Pesaro

Le parole di coach Righetti

E’ coach Righetti ad analizzare i temi del match: "Quella avversaria è una squadra che è in uno buono stato di forma: sta giocando con grande fiducia e soprattutto ha alzato il suo livello di fisicità e attenzione. Quella che ci aspetta è una gara che per noi significa tanto, perché siamo usciti da Piombino delusi dalla sconfitta maturata nel finale e consapevoli che avremmo dovuto fare di più: mi aspetto da tutti noi senso di rivalsa e un atteggiamento fisico e mentale molto aggressivo”.

Almami Barry Sylla

Nelle prime due gare del 2026, molto positivo il rendimento di Almami Barry Sylla: il giovane classe 2005 è andato infatti in doppia cifra per punti in entrambi i match giocati, con 10 punti contro Latina (e un 100% al tiro da due punti, con 5/5) e 16 punti, massimo in carriera in un campionato senior, contro Piombino, il tutto mostrando inoltre grande energia in difesa. Ma il ragazzo, alla sua prima stagione in Luiss, non vuole fermarsi: "Sono molto contento di come è iniziato l’anno, sia a livello di squadra che personale. Le mie prestazioni nelle ultime due partite sono state positive, anche se ovviamente avrei preferito poter gioire insieme a tutta la squadra per una vittoria che purtroppo nel nostro ultimo impegno non è arrivata. Mi sento molto accolto in un gruppo già consolidato: i compagni e lo staff mi stanno aiutando tanto e sento che la fiducia nei miei confronti sta crescendo. Alla fine però la cosa più importante resta sempre il risultato di squadra. Sto lavorando molto, sento di essere migliorato sotto diversi aspetti, ma so anche di dover continuare a lavorare ancora tanto e mi impegnerò sempre di più. In vista della prossima partita vogliamo continuare questo trend positivo: saremo agguerriti, con grande voglia di riscattarci e di tornare alla vittoria".

L'appuntamento

L’occasione per il ritorno al successo e il prosieguo di un campionato ai vertici della classifica del girone B per i capitolini arriva domani pomeriggio: appuntamento per la partita fra Luiss Basket e Loreto Basket, alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 17:30).