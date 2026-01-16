Fabrizio Pugliatti torna alla Luiss Basket

Ala di 21 anni, di 203 centimetri per 95 chilogrammi, già con diverse esperienze nella nazionale del Venezuela, dopo il percorso giovanile nella Stella Azzurra con le prime presenze fra i senior tra Serie A2 e B, ha vinto con Trapani Shark il campionato di Serie A2 nella stagione 2023/2024, prima del suo arrivo in Luiss nella stagione 2024/25. Ha iniziato l’attuale stagione nuovamente con il team siciliano ed è ora pronto al ritorno in biancoblu, dove proseguirà gli studi iniziati nel 2024 nel corso di Laurea in Economia e Management oltre all’impegno sul parquet.