Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
 Una serata di memoria, valori e comunità al PalaSorbo

 Una serata di memoria, valori e comunità al PalaSorbo

In ricordo di Giuliano Falconi un momento di raccoglimento nell'intervallo della partita tra Basket Ladispoli e Lazio Basket
2 min

Il PalaSorbo ha vissuto una serata di intensa emozione e profondo significato in occasione della commemorazione di Giuliano Falconi, figura molto amata e punto di riferimento nel mondo del sociale e dello sport.

Durante l’intervallo della gara tra BKL Basket Ladispoli e SS Lazio Basket, l’intero Palazzetto si è fermato in un lungo e sentito applauso, un momento di raccoglimento che ha unito atleti, pubblico e istituzioni nel ricordo di una persona capace di lasciare un segno autentico nel cuore della comunità.

A presentare la cerimonia è stato l’amico e collega di Giuliano, Giorgio Tricarico, che con grande sensibilità ha accompagnato i diversi momenti del tributo, contribuendo a renderlo ancora più autentico e partecipato. Alla commemorazione erano presenti il Vice Sindaco di Ladispoli Renzo Marchetti, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, i familiari di Giuliano, numerosi amici e colleghi, oltre a rappresentanti del mondo sportivo e associativo. Presente anche Daniele Turis, ambasciatore del progetto Rome 4 All & Inclusive, a testimonianza del forte legame tra sport, inclusione e valori sociali.

Il Vice Sindaco Renzo Marchetti ha voluto condividere un pensiero particolarmente toccante: “Non lo conoscevo personalmente, ma il racconto di chi lo ha vissuto e questa giornata fanno sì che mi sia entrato nel cuore”.

Momento di grande intensità anche con l’intervento del Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, che, nel consegnare una targa ai genitori di Giuliano, ha ricordato la loro amicizia personale, raccontando la bella persona che Giuliano è stato e che continuerà a rimanere nel cuore di tutti.

Profonda commozione anche nel gesto del Presidente BKL Massimo Albano, che ha consegnato alla famiglia una maglia della società con la scritta “VOLA GIULIANO VOLA”, accompagnando il dono con parole cariche di affetto: “Questa è casa vostra. Il BKL è una famiglia e condivide gli stessi valori che hanno sempre contraddistinto Giuliano”.

La partita, vinta dal BKL Basket Ladispoli per 83–59 contro la SS Lazio Basket, ha fatto da cornice a una serata che ha dimostrato come lo sport possa essere veicolo di memoria, rispetto, educazione e appartenenza.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS