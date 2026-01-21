Alessandro Gassmann svela: "Il dito medio sul campo da basket? La verità è un'altra"
Avevamo lasciato Alessandro Gassmann cacciato in malo modo da un arbitro al PalaDozza. Una scena che aveva scatenato un discreto chiacchericcio sui social. Che c'enta un attore del suo calibro sul parquet di una partita di basket? La risposta è arrivata poco dopo: è tutto cinema, ragazzi. Gassmann nei panni di un allenatore, si scaglia furioso contro il suo vice ed esce dal campo con un inequivocabile dito medio. È la scena iniziale del film "Campioni" presentato oggi all'evento What's Next di Netflix che si è svolto a Roma.
La storia di Campioni e il racconto di Gassmann
L'attore è intervenuto insieme alla collega Anna Ferzetti, l'altra protagonista della pellicola, per raccontare la storia di un coach alle prese con una grande sfida di inclusione: formare una squadra di basket con persone con disabilità: "È la storia di un allenatore di serie A che viene esonerato per motivi comportamentali e viene destinato ai lavori socialmente utili e viene chiamato ad allenare una squadra di ragazzi diversamente - ma molto - abili. Il mio personaggio sta vivendo un momento terribile della sua vita personale, si sta separando dalla sua compagna e trova in questa squadra e nello sport la forza per rialzarsi E' stata l'esperienza più forte e bella della mia vita, mai avrei pensato un giorno di ritrovarmi circondato da ragazzi così intelligenti e preparati", ha detto Gassman che non ha potuto rilasciare ulteriori dettagli sul film.