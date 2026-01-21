Alessandro Gassmann svela: "Il dito medio sul campo da basket? La verità è un'altra"

Avevamo lasciato Alessandro Gassmann cacciato in malo modo da un arbitro al PalaDozza . Una scena che aveva scatenato un discreto chiacchericcio sui social. Che c'enta un attore del suo calibro sul parquet di una partita di basket? La risposta è arrivata poco dopo: è tutto cinema, ragazzi. Gassmann nei panni di un allenatore, si scaglia furioso contro il suo vice ed esce dal campo con un inequivocabile dito medio. È la scena iniziale del film "Campioni" presentato oggi all'evento What's Next di Netflix che si è svolto a Roma.

La storia di Campioni e il racconto di Gassmann

L'attore è intervenuto insieme alla collega Anna Ferzetti, l'altra protagonista della pellicola, per raccontare la storia di un coach alle prese con una grande sfida di inclusione: formare una squadra di basket con persone con disabilità: "È la storia di un allenatore di serie A che viene esonerato per motivi comportamentali e viene destinato ai lavori socialmente utili e viene chiamato ad allenare una squadra di ragazzi diversamente - ma molto - abili. Il mio personaggio sta vivendo un momento terribile della sua vita personale, si sta separando dalla sua compagna e trova in questa squadra e nello sport la forza per rialzarsi E' stata l'esperienza più forte e bella della mia vita, mai avrei pensato un giorno di ritrovarmi circondato da ragazzi così intelligenti e preparati", ha detto Gassman che non ha potuto rilasciare ulteriori dettagli sul film.