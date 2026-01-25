Luiss Basket vittoriosa in trasferta contro la PSA Basket Casoria

La Luiss, a ranghi ridotti, con le indisponibilità perduranti di Bottelli, Fernandez, Cucci e Graziano e quella all'ultimo minuto di Casella, inizia il match con lo starting five composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Salvioni e Atamah; Casoria replica con Vijber, Petracca, Spizzichini, Ruggiero e Seck.

Il primo canestro del match è dei locali, con la tripla di Vijber a cui risponde subito, sempre da 3, Pasqualin prima dell'appoggio da sotto di Salvioni: 3-5 per la Luiss dopo un minuto e mezzo di gioco. In un match che prosegue in parità, i capitolini tengono l'inerzia con Casoria che tiene il passo: punteggio di 7-7 a metà quarto, prima della penetrazione di Rota che concludendo da sotto porta avanti i campani. Sempre Rota guida Casoria fino al +7, per il 15-8 due minuti dopo. Pugliatti trova il canestro per rilanciare i capitolini, con Sylla che piazza schiacciata in contropiede e libero aggiuntivo: squadre di nuovo a contatto sul 15-13 che diventa 15-14 con il libero di Ferrara a fine prima frazione.

Con la spettacolare tripla dall'angolo sulla sirena dei 24 secondi Jovovic impatta a quota 18 dopo due minuti della seconda frazione, con il sorpasso capitolino che arriva con 4 punti consecutivi di Sylla: 19-22 a sei minuti dall'intervallo. Vijber rimette punti a referto per Casoria, prima del fallo personale che consente a Pasqualin di presentarsi in lunetta per tre liberi, tutti realizzati per il 21-25 degli ospiti a tre minuti e mezzo dall'intervallo. Fade away di Berra, ma ancora tre punti, stavolta su azione, di Pasqualin: Pugliatti aggiunge l'appoggio a canestro e il vantaggio della Luiss sale a 7 punti, sul 23-30, a 110 secondi dal termine di un secondo quarto che, con la tripla a fil di sirena di Petracca, si chiude sul 28-32 per i capitolini.

Capitolini che sono i primi a realizzare al ritorno in campo, con Salvioni, Pasqualin e Sylla, per un break di 6-0 che porta la Luiss ad una doppia cifra di vantaggio, 28-38. Dopo il timeout di coach Gandini, Casoria ritrova il canestro con il floater di Vijber e i liberi di Mehmedoviq, intervallati dalla tripla di Fallucca: 32-41 dopo cinque minuti e mezzo del terzo quarto. Ancora Fallucca e Mehmedoviq a segno e sul 36-44 è coach Righetti a chiamare timeout. Casoria torna a -6 ma Pasqualin trova ancora il canestro da tre punti: 38-47 a tre minuti dalla fine di una frazione che, nonostante i cambi di difesa dei padroni di casa, vedono la Luiss restare avanti e chiudere sul 45-53.

Mehmedoviq in apertura di ultimo quarto firma subito tre punti per tenere Casoria a meno di due possessi pieni di svantaggio (48-53), Berra aggiunge il jumper del 50-53 e il libero del -2: in una gara che si anima nuovamente, Pugliatti realizza i due liberi del 51-55 dopo un minuto della quarta frazione. Floater di Pasqualin che mantiene il vantaggio capitolino a quota quattro punti, mentre le due squadre si trovano già in bonus dopo tre minuti. Ancora Pasqualin, con una nuova tripla: 57-62 per i biancoblu a sei minuti e mezzo dal termine del match, con Salvioni (doppia doppia da 18 punti + 16 rimbalzi nella sua prestazione) che aggiunge due liberi per il 57-64 e il nuovo tentativo di fuga della Luiss. Il gioco si spezzetta con diversi giri in lunetta che vedono gli ospiti trovare la doppia cifra di vantaggio: 58-68 a quattro minuti e mezzo dalla fine della partita. Il tempo scorre ma la distanza non viene colmata dai padroni di casa: Pasqualin fa correre i titoli di coda sul match con la tripla a 38 secondi dal termine per una partita vinta dalla Luiss per 67-75.

Malvin PSA Basket Casoria - Luiss Basket 67-75

Malvin PSA Basket Casoria: Vijber 13, Mehmedoviq 17, Seck 4, Spizzichini, Rota 9, Ruggiero 4, Berra 12, Vozza n.e., Petracca 8, D'Offizi

Allenatore: Gandini

Ass. All.: Maggio, Vinciguerra

Luiss Roma: Pugliatti 8, Jovovic 6, Bottelli n.e., Orsano, Fallucca 6, Pasqualin 23, Ferrara 1, Sylla 11, Atamah 2, Cucci n.e., Salvioni 18

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo