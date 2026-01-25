Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Luiss Basket vittoriosa in trasferta contro la PSA Basket Casoria

Luiss Basket vittoriosa in trasferta contro la PSA Basket Casoria

Dopo il successo contro Loreto Pesaro, per la Luiss Basket arriva una nuova vittoria, la diciassettesima di questo campionato: in trasferta contro la PSA Basket Casoria il risultato è di 67-75 per i biancoblu
5 min

Dopo il successo contro Loreto Pesaro, per la Luiss Basket arriva una nuova vittoria, la diciassettesima di questo campionato: in trasferta contro la PSA Basket Casoria il risultato è di 67-75 per i biancoblu.

La Luiss, a ranghi ridotti, con le indisponibilità perduranti di Bottelli, Fernandez, Cucci e Graziano e quella all'ultimo minuto di Casella, inizia il match con lo starting five composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Salvioni e Atamah; Casoria replica con Vijber, Petracca, Spizzichini, Ruggiero e Seck.

Il primo canestro del match è dei locali, con la tripla di Vijber a cui risponde subito, sempre da 3, Pasqualin prima dell'appoggio da sotto di Salvioni: 3-5 per la Luiss dopo un minuto e mezzo di gioco. In un match che prosegue in parità, i capitolini tengono l'inerzia con Casoria che tiene il passo: punteggio di 7-7 a metà quarto, prima della penetrazione di Rota che concludendo da sotto porta avanti i campani. Sempre Rota guida Casoria fino al +7, per il 15-8 due minuti dopo. Pugliatti trova il canestro per rilanciare i capitolini, con Sylla che piazza schiacciata in contropiede e libero aggiuntivo: squadre di nuovo a contatto sul 15-13 che diventa 15-14 con il libero di Ferrara a fine prima frazione.

Con la spettacolare tripla dall'angolo sulla sirena dei 24 secondi Jovovic impatta a quota 18 dopo due minuti della seconda frazione, con il sorpasso capitolino che arriva con 4 punti consecutivi di Sylla: 19-22 a sei minuti dall'intervallo. Vijber rimette punti a referto per Casoria, prima del fallo personale che consente a Pasqualin di presentarsi in lunetta per tre liberi, tutti realizzati per il 21-25 degli ospiti a tre minuti e mezzo dall'intervallo. Fade away di Berra, ma ancora tre punti, stavolta su azione, di Pasqualin: Pugliatti aggiunge l'appoggio a canestro e il vantaggio della Luiss sale a 7 punti, sul 23-30, a 110 secondi dal termine di un secondo quarto che, con la tripla a fil di sirena di Petracca, si chiude sul 28-32 per i capitolini.

Capitolini che sono i primi a realizzare al ritorno in campo, con Salvioni, Pasqualin e Sylla, per un break di 6-0 che porta la Luiss ad una doppia cifra di vantaggio, 28-38. Dopo il timeout di coach Gandini, Casoria ritrova il canestro con il floater di Vijber e i liberi di Mehmedoviq, intervallati dalla tripla di Fallucca: 32-41 dopo cinque minuti e mezzo del terzo quarto. Ancora Fallucca e Mehmedoviq a segno e sul 36-44 è coach Righetti a chiamare timeout. Casoria torna a -6 ma Pasqualin trova ancora il canestro da tre punti: 38-47 a tre minuti dalla fine di una frazione che, nonostante i cambi di difesa dei padroni di casa, vedono la Luiss restare avanti e chiudere sul 45-53.

Mehmedoviq in apertura di ultimo quarto firma subito tre punti per tenere Casoria a meno di due possessi pieni di svantaggio (48-53), Berra aggiunge il jumper del 50-53 e il libero del -2: in una gara che si anima nuovamente, Pugliatti realizza i due liberi del 51-55 dopo un minuto della quarta frazione. Floater di Pasqualin che mantiene il vantaggio capitolino a quota quattro punti, mentre le due squadre si trovano già in bonus dopo tre minuti. Ancora Pasqualin, con una nuova tripla: 57-62 per i biancoblu a sei minuti e mezzo dal termine del match, con Salvioni (doppia doppia da 18 punti + 16 rimbalzi nella sua prestazione) che aggiunge due liberi per il 57-64 e il nuovo tentativo di fuga della Luiss. Il gioco si spezzetta con diversi giri in lunetta che vedono gli ospiti trovare la doppia cifra di vantaggio: 58-68 a quattro minuti e mezzo dalla fine della partita. Il tempo scorre ma la distanza non viene colmata dai padroni di casa: Pasqualin fa correre i titoli di coda sul match con la tripla a 38 secondi dal termine per una partita vinta dalla Luiss per 67-75.

Malvin PSA Basket Casoria - Luiss Basket 67-75

Malvin PSA Basket Casoria: Vijber 13, Mehmedoviq 17, Seck 4, Spizzichini, Rota 9, Ruggiero 4, Berra 12, Vozza n.e., Petracca 8, D'Offizi

Allenatore: Gandini

Ass. All.: Maggio, Vinciguerra

Luiss Roma: Pugliatti 8, Jovovic 6, Bottelli n.e., Orsano, Fallucca 6, Pasqualin 23, Ferrara 1, Sylla 11, Atamah 2, Cucci n.e., Salvioni 18

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS