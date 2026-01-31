La Luiss Basket all’esame Ferrara per proseguire la striscia positiva

Righetti: "Dovremo essere doppiamente concentrati"

Da coach Righetti l’analisi sui temi della gara: "Ferrara è una squadra con atletismo e talento individuale, ha inoltre cambiato allenatore la scorsa settimana mostrando subito cose diverse a livello tecnico. Si tratta di una partita sicuramente tosta perché, al di là delle qualità del team di Ferrara che sono oggettive, non abbiamo potuto fare scouting sugli avversari avendo loro disputato una sola partita con il nuovo coach ed è normale che gli eventuali cambiamenti più profondi di assetto avvengano nel corso di questa settimana. Dovremo perciò essere doppiamente concentrati e giocare una partita di grande energia”.

Luiss, ritorna Fabrizio Pugliatti

Energia che contribuisce a dare il nuovo arrivato, che più precisamente è un ritorno: il ragazzo nuovamente (dopo la prima parte di annata sportiva a Trapani) nella realtà della Luiss di cui era stato già parte nella scorsa stagione, ovvero Fabrizio Pugliatti, il venezuelano di formazione italiana classe 2004 in campo nelle ultime due gare del team, felice di vestire di nuovo i colori biancoblu: "Sono davvero contento di essere tornato, mi trovo benissimo con lo staff e con i nuovi compagni in un ambiente di cui già conoscevo gli aspetti positivi e molte delle persone che ne fanno parte. Ho voglia di dare il massimo per questo contesto e mi sono messo subito a disposizione del coach e dello staff per poter dare il mio contributo".

Fabrizio riflette sull’importanza del prossimo impegno: "La partita contro Ferrara per noi è molto importante, conosciamo bene il valore degli avversari. Dobbiamo continuare a lavorare bene e restare concentrati per superare una squadra del loro livello, per arrivare al riposo previsto per noi per il prossimo turno avendo chiuso al meglio questo ciclo di partite". L’appuntamento per il match che potrebbe valere il terzo successo consecutivo per i capitolini è fissato per oggi pomeriggio: la gara fra fra Luiss Basket e Adamant Ferrara sarà di scena alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 17:30).