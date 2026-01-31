Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Luiss Basket sconfitta da Ferrara

Ultimo match prima del turno di riposo nel girone di ritorno per la Luiss Basket: avversario è l'Adamant Ferrara, che vince a Roma per 65-75
4 min

Ultimo match prima del turno di riposo nel girone di ritorno per la Luiss Basket: avversario è l'Adamant Ferrara, che vince a Roma per 65-75. La Luiss, che deve fare i conti con le indisponibilità di Bottelli, Casella e Cucci (a referto solo per onor di firma), comincia la partita schierando lo starting five composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Salvioni e Atamah; Ferrara risponde con Pierotti, Pellicano, Solaroli, Tio e Renzi.

L'inizio del match

Inizio a marce basse per le due squadre, che faticano a trovare il canestro nei primi tre minuti di gioco; i primi punti arrivano da Renzi, con la tripla. Ferrara si porta avanti sul 5-11 a quattro minuti dal termine della prima frazione, confermando il buon inizio di gara, portando il vantaggio in doppia cifra a due minuti dalla chiusura del primo quarto. Il rientrante Juan Fernandez con due canestri da sotto prova a rilanciare la Luiss: la prima frazione si chiude sul punteggio di 11-20.

Secondo quarto

In apertura di secondo quarto le due squadre mettono tanta energia sul parquet, con Ferrara che mantiene un buon bottino di vantaggio, portandosi sul 16-29 a metà frazione. Pasqualin dalla lunetta rimette punti a referto per i padroni di casa, seguito da Fallucca che segna un jumper dal midrange e una tripla: -7 per i capitolini, che si prendono l'inerzia del match. Nonostante il timeout chiamato da coach Sacco, la Luiss continua a trovare il canestro: con la schiacciata di Salvioni e l'appoggio di Sylla il punteggio diventa 28-29 a due minuti e mezzo dall'intervallo, per una gara riaperta con un parziale capitolino di 12-0. Piccola reazione di Ferrara e le due squadre vanno al riposo sul 30-35.

Terzo quarto

Al rientro in campo, la Luiss con Salvioni e Atamah rosicchia altro svantaggio ma Ferrara replica puntualmente: dopo quattro minuti dal rientro in campo il punteggio è sul 36-41 per gli ospiti. Un libero di Pasqualin dopo il fallo tecnico avversario riavvicina i padroni di casa, con Renzi che dall'altre parta dalla lunetta fissa il nuovo +6 per Ferrara. E' Juan Fernandez con la tripla dalla punta a rilanciare i capitolini: 42-47 a tre minuti dalla fine della terza frazione. Segue un altro break ospite con Tio sugli scudi e Ferrara si porta avanti per 45-55 a un minuto dalla chiusura del terzo quarto: arriva l'espulsione per coach Sacco ma la Luiss non sfrutta l'occasione, con la frazione a chiudersi sul 49-60.

Ultimo quarto

Jovovic da sotto mette punti nuovamente a referto dopo un inizio spezzettato di ultimo quarto, seguito da Atamah: i biancoblu tornano sotto la doppia cifra di svantaggio, 53-61, a sette minuti dal termine del match. Pasqualin aggiunge un libero dopo il fallo tecnico per simulazione a Marchini in un match che diventa più spigoloso: il jumper di Renzi fissa il punteggio a metà frazione sul 54-63. Solaroli spinge i suoi con tre punti e per i capitolini risponde Fernandez: 58-67 prima della tripla di Pierotti che riporta avanti Ferrara di oltre 10 punti, sul 58-70 a due minuti e mezzo dalla chiusura del match. E' lo strappo che chiude virtualmente la gara: la Luiss non recupera e la vittoria va a Ferrara per 65-75.

Il Tabellino

Luiss Basket-Adamant Ferrara 65-75
Luiss Roma: Pugliatti 2, Jovovic 5, Fernandez 14, Fallucca 8, Pasqualin 11, Ferrara 1, Sylla 3, Atamah 8, Cucci n.e., Salvioni 13, Graziano n.e.
Allenatore: Righetti | Ass. All.: Trimboli, Russo

Adamant Ferrara: Dioli n.e., Bellini n.e., Sackey, Renzi 15, Pellicano 4, Pierotti 9, Tio 15, Solaroli 10, Marchini 15, Casagrande 6, Caiazza 1
Allenatore: Sacco | Ass. All.: Castaldi

