Nba, gli Hornets non si fermano più. A Houston il derby con Dallas

Non si ferma la corsa di Charlotte nel campionato Nba. Gli Hornets hanno sconfitto i San Antonio Spurs 111-106, limitando Victor Wembanyama a soli 16 punti e assicurandosi la sesta vittoria consecutiva. Una sfida che ha premiato i padroni di casa con il giovane Moussa Diabaté protagonista in campo: Wembanyama ha realizzato solo 16 punti e ha sbagliato una tripla che avrebbe pareggiato la partita per San Antonio a 30 secondi dalla fine.

A Philadelphia, Joel Embiid ha segnato 40 punti (con 11 rimbalzi) trascinando il quintetto di casa a vincere 124-114 sui New Orleans Pelicans, poche ore dopo che l'altra stella dei Sixers, Paul George, era stato sospeso per 25 partite per aver violato il programma antidoping NBA. "Negli ultimi anni, ho parlato dell'importanza della salute mentale e, mentre di recente stavo cercando una cura per un problema personale, ho commesso l'errore di assumere un farmaco inappropriato", ha detto l'ala trentacinquenne.