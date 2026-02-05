Commissione di vigilanza sullo sport professionistico: Federbasket e Lega avviano un "Tavolo di confronto"
Si è insediato questa mattina il “Tavolo di confronto” tra la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A, nato con il comune intendimento di rendere più efficienti i controlli finalizzati alla corretta gestione economico - finanziaria dei club.
Nel primo incontro, in cui è stato tracciato il programma di lavoro, le rispettive delegazioni sono state rappresentate dai Segretari Mario Morelli (Commissione), Maurizio Bertea (FIP) e Francesco Riccò (LBA).