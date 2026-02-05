Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Commissione di vigilanza sullo sport professionistico: Federbasket e Lega avviano un "Tavolo di confronto"© CIAMILLO

Commissione di vigilanza sullo sport professionistico: Federbasket e Lega avviano un "Tavolo di confronto"

Il primo incontro, in cui è stato tracciato il programma di lavoro, ha visto la presenza di Mario Morelli (Commissione), Maurizio Bertea (FIP) e Francesco Riccò (LBA)
1 min
TagsBasket

Si è insediato questa mattina il “Tavolo di confronto” tra la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A, nato con il comune intendimento di rendere più efficienti i controlli finalizzati alla corretta gestione economico - finanziaria dei club.

Nel primo incontro, in cui è stato tracciato il programma di lavoro, le rispettive delegazioni sono state rappresentate dai Segretari Mario Morelli (Commissione), Maurizio Bertea (FIP) e Francesco Riccò (LBA).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Luiss Basket sconfittaEurolega, impresa Virtus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS