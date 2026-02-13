La Luiss Basket in attesa della Virtus Imola per provare a tornare alla vittoria

Dopo la pausa nel corso del precedente turno nel gruppo B di Serie B Nazionale, per la Luiss Basket arriva il primo dei due match casalinghi in cinque giorni, con avversaria la Virtus Imola: l’appuntamento è fissato per domani pomeriggio, alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma. E’ coach Righetti a fare il punto della situazione in casa Luiss: "Questa che ci attende contro la Virtus Imola è una partita che per noi deve significare tanto, dopo una pausa e soprattutto venendo da una sconfitta nell'ultimo turno casalingo. Gli avversari hanno cambiato allenatore recentemente, ma al di là di ciò che potrebbero proporre di nuovo o meno con il cambio e del rispetto che portiamo loro, e’ necessario che il focus sia relativo prima di tutto a noi stessi, concentrandoci su come vogliamo giocare e in che modo scendere in campo”. Concentrazione che traspare anche dalle parole di uno dei giocatori simbolo della compagine, che ha vissuto appieno l’esperienza della Dual-Career in Luiss e che ha ancora voglia di far bene sul parquet con i colori biancoblu mettendo a disposizione la sua esperienza, ovvero Matteo Fallucca, che analizza il prossimo impegno: "Sabato ci aspetta una partita che sulla carta potrebbe sembrare semplice. La verità è che veniamo dallo stop dovuto dal turno di riposo e dovremo essere bravi ad approcciare la gara nel modo giusto e in più Imola ha alcuni giocatori di talento nel proprio roster, a cui dovremo fare molta attenzione. Questa appena trascorsa è stata un’ottima settimana di allenamenti, nonostante alcuni infortuni che ci portiamo dietro da un po’ di tempo. Penso comunque che la squadra sia pronta ad affrontare questo impegno, consci dell’importanza che potrebbe avere un ritorno al successo". L’appuntamento per la gara è fissato per domani pomeriggio: il match fra fra Luiss Basket e Virtus Imola sarà di scena alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura alle 17:30 della biglietteria, dove sarà possibile usufruire della speciale promozione 2x1 legata al giorno di San Valentino, con due biglietti al prezzo di uno per coloro che si presenteranno al Palazzetto accompagnati dalla propria metà).

