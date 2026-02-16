Nba, All Star Game: vince USA Stars ma brilla Wembanyama

Nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio, si è giocato l’All Star Game della Nba a Los Angeles, con un nuovo formato a tre squadre per renderlo di nuovo più accattivante. Nella prima partita in campo team USA Stars e team World, con i primi a imporsi per 37-35 dopo un tempo supplementare. Risaltano i 14 punti di Victor Wembanyama per team World e i 13 di Anthony Edwards per team Stars. Nella seconda partita team USA Stripes ha battuto team USA Stars per 42-40. Con 11 punti di Cade Cunningham ed Anthony Edwards per USA Stars e di Jaylen Brown per team USA Stripes. Nell’ultima partita del round robin, dunque, ancora USA Stripes ha battuto team World per 48-45. Non basta Victor Wembanyama scatenato, che chiude con 19 punti, mentre per USA Stripes Kawhi Leonard segna 31 punti in 12’. Nella finalissima team USA Stars ha quindi battuto USA Stripes per 47-21. Top scorer della finale Tyrese Maxey con 9 punti.

