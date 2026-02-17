Match di alta classifica davanti alla Luiss Basket, contro la JuveCaserta 2021

Sono loro ad analizzare il match, partendo dal coach Righetti: "E' una partita bella da giocare, vista l'importanza della posta in palio e il prestigio della sfida. Chiaramente ci dispiace dei due risultati negativi ottenuti nelle gare precedenti a questa e per questo periodo in cui non stiamo offrendo delle prestazioni pari a quelle di altre occasioni in questo campionato. Come ho detto anche ai ragazzi, periodi come questo capitano nell'arco di una stagione, quanto farli durare dipende da noi. Al di là del risultato finale, parlo proprio dell'atteggiamento, del modo in cui scendiamo in campo. Ci aspettiamo di affrontare la gara con un piglio e un'attitudine diversa rispetto a quelle viste contro Ferrara e la Virtus Imola. Sicuramente incontriamo una squadra importante di questo campionato, composta da tanti elementi d'esperienza e di grande talento, con tantissimi punti nelle mani e quindi sarà imprescindibile fare una partita di livello per quanto riguarda l'atteggiamento, la difesa e il ritmo. Siamo tutti volenterosi e ansiosi di tornare in campo, con la possibilità di giocare subito, a differenza del tanto tempo trascorso visto il turno di riposo fra il match contro Ferrara e quello contro la Virtus Imola, e quindi di avere subito davanti a noi l'occasione di riscattarci".

Quindi, l’attuale capitano della Luiss Basket, Marco Pasqualin: "Quella contro Caserta sarà una partita molto impegnativa, sia per l’assoluto valore dell’avversario, sia per il momento che stiamo attraversando noi, che richiede maggiore attenzione, compattezza e maturità. Affrontiamo un gruppo con talento, esperienza e grande intensità, capace di cambiare ritmo alla gara in qualsiasi momento. Ci aspettiamo una partita fisica, in cui ogni possesso avrà un peso specifico importante e in cui ogni nostro errore verrà puntualmente punito. Sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta mentalità, limitando innanzitutto le palle perse. Abbiamo bisogno di tornare a prenderci due punti, non solo per la classifica ma anche per il morale e per dare continuità al lavoro che stiamo facendo in settimana. Vogliamo riprendere la nostra corsa e rimanere nelle zone alte della classifica". Tutto è pronto per il match di domani sera: la gara fra Luiss Basket e Paperdi JuveCaserta 2021 è fissata per le ore 20:00 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura alle 19:00 della biglietteria).