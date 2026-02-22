Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
La Coppa Italia torna a Milano: l'Olimpia supera Tortona 85-77

Secondo trofeo stagionale per l'EA7 Emporio Armani, che dopo la Supercoppa concede il bis, ma con 'Peppe' Poeta in panchina
1 min
Tagscoppa italiaOlimpia MilanoTortona

Dopo quattro anni la Coppa Italia torna a Milano. Era il 2022 quando l'EA7 Armani superava a Pesaro Tortona, è il 2026 quando l'Olimpia supera ancora i piemontesi, alzando al cielo il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa conquistata a fine settembre.

Nono successo per Milano nella competizione

Quella di Torino per Milano è una prova di forza, che vale anche il nono successo nella competizione, primato al momento difficilmente raggiungibile da qualunque altra squadra ancora in gara. La dimostrazione che la tenacia a volte riesce a sopperire le difficoltà che si incontrano nel corso della stagione. Premio meritato per 'Peppe' Poeta, che si è preso una bella responsabilità a stagione in corso e che tra mille difficoltà si gode un successo meritatissimo e dal peso specifico infinitamente maggiore.

L'Olimpia si impone per 85-77

Per quanto riguarda la finale sul campo, l'Olimpia si impione per 85-77 con Armoni Brooks gran protagonista con i suoi 20 punti. Pesantissimo, al solito, anche il contribito di Guduric, con 18 punti, oltre a quello di Nebo, che ne mette a referto 14, Le Day, 12, e Bolmaro. A Tortona non bastano i 23 punti di Hubb, i 13 di Gorham e i 12 di Vital.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

