lunedì 23 febbraio 2026
Luiss Basket, ritorno alla vittoria a Chiusi

Luiss Basket, ritorno alla vittoria a Chiusi

I capitolini interrompono la striscia di sconfitte con il successo per 62-68
4 min

La Luiss, priva di Bottelli e Pugliatti, inizia il match con il quintetto composto da Casella, Pasqualin, Jovovic, Salvioni e Atamah; Chiusi replica con Raffaelli, Rasio, Gravaghi, Petrucci e Molinaro.

Primo giocatore a segno è Petrucci da sotto per i padroni di casa, con Pasqualin che risponde subito con il jumper del pareggio. Ai quattro punti consecutivi di Gravaghi i capitolini replicano con Jovovic e Atamah, per una gara che resta equilibrata (6-6) a metà quarto. Con quattro punti di seguito ancora di Gravaghi, Chiusi torna avanti di più di un possesso, sul 10-6; Petrucci e Atamah con un libero ciascuno arrotondano all'11-7 fino al 13-10, grazie alla tripla a fil di sirena di Fallucca, con cui si chiude una prima frazione a punteggio basso.

La Luiss parte fortissima nella seconda frazione: con Fernandez e Casella segna i quattro punti che valgono il sorpasso, 13-14. Dopo la tripla di Fallucca, con cinque punti consecutivi di Rasio, Chiusi ritrova il vantaggio: 21-17 dopo due minuti di un secondo quarto dove gli attacchi sembrano essersi sbloccati. Dopo il timeout di coach Righetti, prosegue il duello nel duello fra Rasio e Fallucca, prima della tripla di Cucci del pareggio a quota 23. La quarta tripla su quattro tentativi di Fallucca vale il nuovo sorpasso degli ospiti, 25-26 a metà frazione, prima che i padroni di casa tornino avanti in una gara senza un chiaro padrone. Cucci dalla lunetta con quattro liberi riporta avanti i biancoblu, che chiudono la prima metà gara in vantaggio per 31-32.

Al rientro dagli spogliatoi, Salvioni è il primo a rimettere punti a referto, con quattro consecutivi che danno il +5 ai capitolini: 31-36 dopo due minuti del terzo quarto, che con Fernandez diventa 36-42 aggiungendo un altro punto di vantaggio aggiunto dai capitolini a cinque minuti e mezzo dal termine della terza frazione. Cinque punti di seguito di Atamah lanciano il tentativo di fuga della Luiss: un minuto dopo, lo score è sul 38-47. Chiusi prova a riavvicinarsi ma il vantaggio della Luiss resta sui tre possessi pieni con il terzo quarto a chiudersi sul 45-54.

Diversi errori a inizio ultimo quarto, con soli due punti segnati (dai padroni di casa) nei primi cinque minuti, con la distanza che resta pressoché cristallizzata fra le due compagini. Canestro di Rasio e due liberi di Minoli: Chiusi torna ad un possesso di svantaggio, prima dell'importante tripla di Graziano che rimette punti a referto per i capitolini, che tornano avanti di 6 punti, 51-57, a quattro minuti dal termine del match. Fernandez e Raffaelli si scambiano due canestri, con Lorenzetti e Rasio ad aggiungere punti per la causa dei padroni di casa: parità a quota 59 a due minuti dalla chiusura di un match totalmente riaperto. Dopo la sospensione chiamata da coach Righetti, Graziano segna da sotto imbeccato da Fernandez; Raffaelli segna un libero ma il Lobito Fernandez piazza una tripla nonostante la grande opposizione difensiva per il 60-64 a 90 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. La difesa Luiss contiene l'attacco di Chiusi, portandolo all'infrazione di 24 secondi, nell'azione successiva; dopo una conclusione sbagliata dei biancoblu, i padroni di casa accorciano dalla lunetta con Minoli (62-64) subendo però altri due punti dalla lunetta da Fernandez. Chiusi perde il pallone nell'attacco successivo e ancora Fernandez arrotonda: il match si chiude con la Luiss a prevalere per 62-68.

Umana San Giobbe Chiusi - Luiss Basket 62-68

Umana San Giobbe Chiusi: Natale 2, Bertocco 5, Molinaro 3, Lorenzetti 4, Candotto, Gravaghi 8, Raffaelli 17, Moreno n.e., Petrucci 6, Rasio 13, Minoli 4

Allenatore: Zanco

Ass. All.: Bressan, Gavasci


Luiss Roma: Paolini n.e., Jovovic 2, Casella 2, Fernandez 15, Fallucca 12, Pasqualin 2, Ferrara, Sylla, Atamah 12, Cucci 12, Salvioni 6, Graziano 5

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo

 

