Polonara operato al cuore: “Andato bene!”. Ora punta a tornare in campo

“Intervento andato bene! Grazie per i tanti messaggi e il solito calore”. Attraverso un post sui social, Achille Polonara ha annunciato la buona riuscita dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposto all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna: un'operazione necessaria per ottenere l'idoneità sportiva e poter tornare a giocare. Un evento impensabile fino a poco tempo fa.

"Si chiama ombrellino, chiudono un foro nel cuore. Dopo quello che ho passato è una passeggiata”, aveva detto nei giorni scorsi, spiegando la natura dell'intervento chirurgico. Achille Polonara, attualmente sotto contratto con Sassari, sta proseguendo nel suo percorso di recupero dopo il trapianto di midollo osseo, resosi necessario dall'insorgenza di una leucemia mieloide e da una successiva trombosi.