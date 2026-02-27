Gran Bretagna-Italia, qualificazioni Mondiali: orario, dove vederla in tv e streaming

Torna in campo l'Italia del Basket. La Nazionale guidata da Luca Banchi sarà impegnata a Newcastle contro la Gran Bretagna,nel primo di due confronti validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. La seconda sfida si giocherà a Livorno lunedì prossimo. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga con l'Islanda e dal successo in Lituania.

Gran Bretagna-Italia, i precedenti

Sono quattro i precedenti tra Gran Bretagna e Italia, tutti favorevoli agli azzurri. I pochi precedenti sono da attribuire alla storia del basket d'Oltremanica: fino al 1 dicembre 2006 Inghilterra, Scozia e Galles avevano infatti tre squadre diverse: poi è arrivata la fusione.

Gran Bretagna-Italia, come vederla in tv

La sfida tra Gran Bretagna e Italia si disputerà a Newcastle alle ore 20.30 e sarà trasmessa in tv da Sky Sport Uno su Skygo e Now.