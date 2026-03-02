Italia-Gran Bretagna basket qualificazioni Mondiali: orario e dove vedere il match in tv e in streaming
Il secondo confronto della doppia sfida contro la Gran Bretagna potrebbe già regalare all’Italbasket il pass per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Per riuscirci, gli Azzurri dovranno conquistare la vittoria a Livorno e confidare in un successo dell’Islanda sulla Lituania. La Gran Bretagna cercherà di reagire per mettere in difficoltà gli Azzurri, dopo che venerdì sera ha mostrato solo qualche segnale di ripresa nel terzo quarto, approfittando anche di un momentaneo calo offensivo dell’Italia. Il CT Michael Steutel dovrebbe inoltre poter contare su uno dei suoi elementi di punta, Quinn Ellis dell’Olimpia Milano.
Italia-Gran Bretagna, dove vedere il match in tv
Si alza questa sera alle 19:30 la palla a due al Modigliani Forum di Livorno. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), con streaming disponibile su SkyGO, NOW TV e DAZN.