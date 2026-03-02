Italia-Gran Bretagna diretta qualificazioni Mondiali basket: segui la sfida di oggi LIVE

LIVORNO - C'è una qualificazione mondiale da prendere e l'Italia potrebbe riuscirci già questa sera (lunedì 2 marzo) contro la Gran Bretagna . Il secondo match in pochi giorni, dopo quello di venerdì, contro i britannici potrebbe infatti regalare all' Italbasket del ct Luca Banchi il pass per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027 . In che modo? Vincere e sperare che l'Islanda faccia lo stesso contro la Lituania. Segui in diretta la partita di Livorno e tutti gli aggiornamenti .

19:15

Qualificazioni Mondiali 2027, gruppo D Europa: il programma della quarta giornata e la classifica

Gruppo D, le partite della quarta giornata

Italia-Gran Bretagna (2/3), ore 19:30

Lituania-Islanda (2/3), in corso

Gruppo D, la classifica

1. Islanda, 2 vittorie - 1 sconfitta: 5 punti (3 gare disputate).

2. Italia, 2 vittorie - 1 sconfitta: 5 punti (3 gare disputate).

3. Lituania, 1 vittoria - 2 sconfitte (3 gare disputate).

4. Gran Bretagna, 1 vittoria - 2 sconfitte (3 gare disputate).

19:10

Italia-Gran Bretagna, i roster ufficiali

ITALIA: Della Valle, Spissu, Mannion, Tonut, Flaccadori, Tessitori (C), Ricci, Procida, Niang, Suigo, Akele, Petrucelli. CT: Luca Banchi.

GRAN BRETAGNA: Olaseni, Ellis, Adamu, Nelson, Watson-Gayle, Uduje, Belo, Yeboah, Hesson, Wheatle, Akin, Williams. CT: Michael Steutel.

19:00

Gran Bretagna, torna Ellis

Sospiro di sollievo per il ct britannico Steutel che, per la sfida di Livorno contro gli azzurri, potrà contare anche sull’apporto di Quinn Ellis. Il playmaker classe 2003 è infatti disponibile per la partita dopo gli impegni in Eurolega con l’Olimpia Milano.

18:50

Italbasket, il ct Banchi: "Dobbiamo replicare la prova di Newcastle"

"A Newcastle abbiamo giocato una partita solida, con un alto livello di attenzione diffuso in tutti e 12 i giocatori, cogliendo una vittoria importante, che urge replicare a Livorno", ha sottolineato il Commissario tecnico dell'Italia nella conferenza stampa della vigilia. "Ci saranno cambiamenti in organico dettati da scelte tecniche e altri legati a condizioni fisiche. Domani sarà fondamentale mantenere un’alta intensità reagendo ai possibili adeguamenti di organico e tattici della Gran Bretagna. Gestione dei possessi sotto pressione e controllo dei rimbalzi potranno rivelarsi decisivi".

18:40

Italia-Gran Bretagna: dove vedere il match in tv e streaming

Il match di Livorno tra gli azzurri di Luca Banchi e i britannici di Michael Steutel sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), con streaming disponibile su SkyGO, NOW TV e DAZN.

18:30

A che ora si gioca Italia-Gran Bretagna

Alle 19:30 scatterà il via ufficiale alla sfida dell'Italia contro la Gran Bretagna al Modigliani Forum di Livorno: ecco dove sarà possibile seguire il match in diretta tv e streaming.

Modigliani Forum, Livorno