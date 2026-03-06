Luiss Basket sconfitta in trasferta da Quarrata

In striscia aperta di due successi consecutivi, la Luiss Basket è di scena a Pistoia contro Quarrata : i capitolini vengono sconfitti dai padroni di casa per 82-69 . La Luiss , con Bottelli e Jovovic indisponibili , inzia il match con il quintetto composto da Pasqualin, Casella, Fallucca, Salvioni e Atamah ; Quarrata replica con Regoli, Scandiuzzi, Tiberti, Molteni e Novor i.

Gara combattuta sin dall'inizio

I primi a segnare sono i padroni di casa con la tripla di Novori, a cui rispondono Atamah e Casella: inizio equilibrato fra le due compagini, sul punteggio 3-4 dopo tre minuti. Il gioco da tre punti di Atamah porta avanti la Luiss di un possesso pieno, 7-10 un minuto e mezzo dopo, prima del minibreak di 4-0 che rimette avanti Quarrata a metà frazione. I locali incrementano il loro vantaggio fino al 14-10, prima del jumper di Pugliatti e la tripla di Fernandez che ribalta di nuovo il punteggio in favore degli ospiti; con il gioco da tre punti Angelucci riporta il match in parità in un quarto che si chiude sul 21-21. L'equilibrio permane all'inizio della seconda frazione, prima del break dei padroni di casa, che si portano avanti 29-24 dopo due minuti e mezzo dal ritorno in campo. Da Salvioni e Fernandez il controparziale ospite, con le due compagini nuovamente vicine sul 29-27 con il timeout chiamato da coach Matteoni. Esce però meglio la Luiss che allunga il proprio parziale fino allo 0-8, con il canestro da sotto di Graziano e la tripla di Pasqualin per il 29-32 a metà quarto. In una gara che continua a vivere di parziali e controparziali, è il turno di Quarrata che si riporta avanti per 36-32, con coach Righetti a chiamare sospensione a tre minuti e mezzo dall'intervallo. Da Cucci i quattro punti del nuovo pareggio, prima dei tre del vantaggio capitolino che aumenta con la tripla di Pasqualin fino al 38-42, che diventa 40-42 con l'ultimo canestro della prima metà gara di Scandiuzzi. Con Ferrara e Pugliatti dalla lunetta la Luiss firma i primi quattro punti dopo l'intervallo, ma Quarrata con Angelucci e Molteni mette subito punti a referto in risposta; un nuovo jumper di Pugliatti e due liberi di Salvioni fissano il nuovo +7 capitolino, sul 45-52 dopo quattro minuti dal rientro sul parquet per il tentativo di fuga ospite.

Quarrata trova lo sprint finale

La gara però è tutt'altro che chiusa: Quarrata prova la risalita e rosicchia punti di svantaggio alla Luiss tornando fino al -2, 52-54, a due minuti dal termine del terzo quarto. Cucci dalla lunetta chiude il break dei padroni di casa, che però si portano avanti sul 57-56 a un minuto dalla fine di un terzo quarto che si conclude sul 60-58. Quarrata con Blatancic realizza i primi due punti dell'ultima frazione, con Cucci che risponde con un canestro spettacolare, in equilibrio precario: 62-60 per un equilibrio che permane fra le due compagini mentre il tempo scorre. Novori e Sylla si scambiano una tripla ciascuno e a metà ultima frazione il punteggio è sul 67-63. Mei segna tre punti pesanti per gli ospiti, avanti 72-65 a tre minuti e mezzo dalla fine della gara. Blatancic realizza cinque punti consecutivi e il vantaggio di Quarrata sale fino alla doppia cifra, sul 77-67 un minuto dopo: è lo strappo decisivo di un match in cui la Luiss non recupera più e che Quarrata vince per 82-69.

Consorzio Leonardo Dany Quarrata - Luiss Basket 82-69 Dany Quarrata: Prenga 7, Mei 7, Scandiuzzi 8, Tiberti 3, Angelucci 11, Parini n.e., Molteni 14, Regoli 13, Blatancic 10, Coltro 2, Novori 7, Mongelli Allenatore: Matteoni Ass. All.: Valerio, Livi Luiss Roma: Pugliatti 6, Fernandez 8, Casella 2, Fallucca 3, Pasqualin 8, Ferrara 4, Sylla 7, Atamah 5, Cucci 18, Salvioni 3, Graziano 5 Allenatore: Righetti Ass. All.: Trimboli, Russo