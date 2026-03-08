Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Furia Pozzecco, durissimo faccia a faccia con gli arbitri: le proteste e l'espulsione, cos'è successo

Il coach italiano non ci sta dopo l'ennesima chiamata contro il suo Galatasaray ed entra in campo: la ricostruzione di quanto accaduto
TagsPozzeccoTurchia

Gianmarco Pozzecco non è cambiato nonostante la nuova esperienza in Turchia alla guida del Galatasaray. Il coach italiano resta da sempre un personaggio molto carismatico, tra genio e sregolatezza, pronto anche ad esagerare per difendere le sue squadre. Ed è quanto accaduto nell'ultima partita del campionato turco, con Pozzecco che è addirittura entrato in campo per contestare una decisione arbitrale.

Show Pozzecco in Turchia: entra in campo e...

L'episodio è avvenuto durante la partita tra Galatasaray e Turk Telekom, all'inizio del terzo periodo. Dopo solo 17 secondi arriva un'altra chiamata contro i giallorossi, che si vedono annullare un canestro per un presunto fallo. Pozzecco non ci sta: entra in campo, protesta e va addirittura faccia a faccia con l'arbitro. Immediata l'espulsione per il coach azzurro, che è stato subito allontanato. Ma prima di lasciare il campo ha attaccato un altro degli arbitri ed ha caricato il pubblico per aiutare la squadra. Ma, purtroppo, il suo Galatasaray non è riuscito a completare la rimonta, con 'Poz' che ha così ricevuto la sua seconda sconfitta in sette partite di campionato fin qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

