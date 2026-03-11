Eurolega, Virtus ko con il Partizan. Trento vola ai quarti di Euro Cup

Trento vince il derby di Eurocup

In Eurocup vittoria in rimonta di Trento, che si conquista i quarti di finale aggiudicandosi il derby su Venezia, il cui cammino finirà qui. Al Taliercio il play-off made si chiude 94-90 per l'Aquila avanti, con all'orizzonte la sfida secca a Istanbul contro il Besiktas della prossima settimana. Trento, che già lo scorso 13 dicembre era uscita vittoriosa dall'unico precedente stagionale con Venezia in campionato (ma si giocava alla BTS Arena), riscatta così la beffa all'overtime subita per mano di Sassari mentre la Reyer non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta domenica a Treviso.

Addio alla Champions per Trieste

Trieste saluta la Champions con un turno d'anticipo. Alla Kralovka Arena di Praga i giuliani escono sconfitti dalla sfida da dentro o fuori col Nymburk nella penultima giornata del gruppo L: 82-76 il finale a favore dei cechi, con gli uomini di Taccetti che incassano così il quarto ko nel Round of 16 e sono aritmeticamente fuori dai giochi. Ininfluente a questo punto la sfida del 17 marzo al PalaTrieste col Tenerife, con i giuliani che a questo punto potranno concentrarsi sul campionato e sulla rincorsa ai play-off.