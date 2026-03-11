Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Eurolega, Virtus ko con il Partizan. Trento vola ai quarti di Euro Cup© CIAMILLO E CASTORIA

Eurolega, Virtus ko con il Partizan. Trento vola ai quarti di Euro Cup

Pesante battuta d'arresto per i bolognesi, Trieste fuori dalla Champions
2 min
TagsEurolegaeurocupChampions

Si allontanano le speranze di vedere il Bologna avvicinarsi alla qualificazione diretta per i play-in di Eurolega. Dopo la sconfitta con il Real Madrid, infatti, arriva quella con il Partizan, che si impone per 88-82. Un risultato che allontana la Virtus dalla qualificazione ai play-in, ancor possibile conti alla mano, ma molto meno possibile.

Trento vince il derby di Eurocup

In Eurocup vittoria in rimonta di Trento, che si conquista i quarti di finale aggiudicandosi il derby su Venezia, il cui cammino finirà qui. Al Taliercio il play-off made si chiude 94-90 per l'Aquila avanti, con all'orizzonte la sfida secca a Istanbul contro il Besiktas della prossima settimana. Trento, che già  lo scorso 13 dicembre era uscita vittoriosa dall'unico precedente stagionale con Venezia in campionato (ma si giocava alla BTS Arena), riscatta così la beffa all'overtime subita per mano di Sassari mentre la Reyer non riesce a dare continuità  alla vittoria ottenuta domenica a Treviso. 

Addio alla Champions per Trieste

Trieste saluta la Champions con un turno d'anticipo. Alla Kralovka Arena di Praga i giuliani escono sconfitti dalla sfida da dentro o fuori col Nymburk nella penultima giornata del gruppo L: 82-76 il finale a favore dei cechi, con gli uomini di Taccetti che incassano così il quarto ko nel Round of 16 e sono aritmeticamente fuori dai giochi. Ininfluente a questo punto la sfida del 17 marzo al PalaTrieste col Tenerife, con i giuliani che a questo punto potranno concentrarsi sul campionato e sulla rincorsa ai play-off.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

