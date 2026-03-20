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Giampaolo Ricci: “Milano è casa mia”© CIAMILLO-CASTORIA

Giampaolo Ricci: “Milano è casa mia”

Parla il capitano dell’Olimpia tra obiettivi stagionali e futuro
Fabrizio Ponciroli 
1 min

Domenica l’Olimpia torna a giocare al Forum di Assago dopo la parentesi all’Allianz Cloud. Lo farà contro la Dinamo Sassari, perfetta occasione per festeggiare i 90 anni della società. Non mancherà, ovviamente, Pippo Ricci. Beniamino del pubblico, al suo quinto anno in biancorosso, il 34enne lungo è uno dei simboli dell’attuale EA7.

Pippo, si torna al Forum ed è subito grande festa per i 90 anni dell’O

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