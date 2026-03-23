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lunedì 23 marzo 2026
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Luiss Basket in campo dopo la Coppa Italia affronta la Power Basket Nocera: capitolini superati 81-69

Luiss Basket in campo dopo la Coppa Italia affronta la Power Basket Nocera: capitolini superati 81-69

La squadra romana, in campo dopo la sosta del campionato, affronta i campani. Sconfitta sul finale dopo un avvio di partita decisamente entusiasmante
4 min

La Luiss, che ritrova Bottelli dopo il lungo stop ma non può contare su Pugliatti e Ferrara, inizia il match con lo starting five composto da Fernandez, Casella, Jovovic, Salvioni e Atamah; Nocera risponde con Balducci, Soliani, Ferraro, Misolic e Nonkovic. Autore del primo canestro del match è Juan Fernandez, con una tripla, seguita dagli appoggi di Salvioni e Atamah per il primissimo tentativo di fuga dei capitolini, avanti 0-7 dopo due minuti di gioco. Dopo il timeout chiamato dai padroni di casa, Balducci e Misolic mettono punti a referto per i padroni di casa, intervallati da Fernandez; con la tripla di Balducci Nocera si riavvicina fino al 9-11 a tre minuti e mezzo dalla fine del primo quarto, con coach Righetti stavolta a chiedere sospensione. Soliani firma il primo sorpasso per la Power Basket Nocera con una nuova tripla, con i padroni di casa a chiudere avanti la prima frazione, con un altro canestro da tre punti sulla sirena, per 21-11. A interrompere il digiuno di punti dei capitolini ci pensa Bottelli, con la tripla dall'angolo con cui inizia il secondo quarto; Salvioni converte il rimbalzo offensivo e segna nuovamente da sotto, Cucci aggiunge un jumper e il punteggio va sul 23-18 dopo tre minuti di seconda frazione. Saladini ad un libero aggiunge una tripla su un piede solo e Nocera si riporta sul +9, 27-18, prima del nuovo canestro di Salvioni a metà quarto. Lo stesso Salvioni con un gioco da tre punti diventa il primo giocatore del match a toccare la doppia cifra di punti personali e con la tripla di Casella, a coronamento di un parziale di 7-15, i biancoblu si portano sul -2, per il 28-26 a quattro minuti dall'intervallo. Misolic finalizza un alley-oop, Salvioni (che raggiunge la doppia doppia fra punti e rimbalzi in soli due quarti) segna nuovamente, Misolic e Jovovic si scambiano canestri: il match si accende, Casella fissa il pareggio a quota 32 e con una nuova tripla in stepback Saladini lancia Nocera per il minibreak che le consente di finire avanti a metà gara, dopo il libero a segno di Casella, sul 37-34. Con Fernandez e Jovovic dalla lunetta alla ripresa del gioco la Luiss piazza il sorpasso, sul 37-38, prima di cinque punti consecutivi di Saladini che riportano avanti Nocera, 42-38, in una gara senza un chiaro padrone. Ancora Casella: tripla e 42-41 dopo tre minuti dal ritorno sul parquet. Saladini con due canestri da tre punti consecutivi e un libero firma il nuovo +7 per i padroni di casa a metà frazione, con Salvioni a tenere in scia gli ospiti, seguito da Fernandez: 49-48 a tre minuti e mezzo dalla chiusura di un terzo quarto che termina sul 60-55 con una schiacciata di Graziano e un jumper di Soliani negli ultimi secondi. L'ultimo quarto parte con un tentativo di allungo di Nocera, che si porta avanti di tre possessi pieni dopo due minuti, 65-56 che diventa 68-56 con la tripla di Balducci che prova a lanciare i suoi a sei minuti e mezzo dal termine della partita. Dopo il timeout di coach Righetti, è Juan Fernandez a rimettere punti a referto per i capitolini, con Casella che con una nuova tripla prova a rilanciare i biancoblu per il 71-64 a metà frazione. A due minuti e mezzo dalla fine della gara Salvioni (19 punti + 16 rimbalzi nella sua prestazione personale) inchioda la stoppata su Saladini, per provare a ridare fiato alla Luiss, ma Balducci fuori equilibrio segna il jumper del 76-68 con il canestro che lancia definitivamente Nocera, vincitrice a fine partita per 81-69.

Power Basket Nocera - Luiss Basket 81-69

Power Basket Nocera: Russo n.e., Donadio n.e., Sipala 4, Soliani 8, Misolic 12, Balducci 15, Nonkovic 4, Truglio 4, Ferraro, Saladini 25, Guastamacchia 9 Allenatore: Di Lorenzo Ass. All.: Abete
Luiss Roma: Fernandez 17, Bottelli 3, Casella 13, Fallucca, Pasqualin, Jovovic 6, Sylla, Atamah 3, Cucci 5, Salvioni 19, Graziano 3 Allenatore: Righetti Ass. All.: Trimboli, Russo

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

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