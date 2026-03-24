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martedì 24 marzo 2026
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Troy Caupain sicuro: "Reggio fa sul serio"© Alex Travaglioli / Ciamillo

Troy Caupain sicuro: "Reggio fa sul serio"

Parla il protagonista della ripartenza della Una Hotels capace di vincere le ultime cinque gare di campionato
Roberto Barbacci
1 min

Ha preso in mano la bacchetta e ha deciso che questo deve essere il suo momento. Anzi, di tutta Reggio, che dopo un lungo letargo ha saputo cambiare marcia e riportarsi nelle zone dove voleva stare, perché in fondo le ambizioni play-off dell’Una Hotels non sono mai rimaste nascoste, al netto di un cammino che nel girone d’andata non lasciava presagire nulla di buono. La risalita però ha tanti volti e di sicuro la firma in calce di Troy Caupain. Che in Emilia ha

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