Troy Caupain sicuro: "Reggio fa sul serio"

Ha preso in mano la bacchetta e ha deciso che questo deve essere il suo momento. Anzi, di tutta Reggio, che dopo un lungo letargo ha saputo cambiare marcia e riportarsi nelle zone dove voleva stare, perché in fondo le ambizioni play-off dell’Una Hotels non sono mai rimaste nascoste, al netto di un cammino che nel girone d’andata non lasciava presagire nulla di buono. La risalita però ha tanti volti e di sicuro la firma in calce di Troy Caupain. Che in Emilia ha