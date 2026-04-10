Wnba, accordo storico: la lega femminile apre all'ingresso di tre nuovi club

Grandi novità per il basket statunitense femminile. I proprietari del campionato nordamericano di basket Wnba hanno deciso di espandere il torneo, approvando l'ingresso di tre nuove squadre entro la stagione 2030. Il numero dei club che parteciperanno al campionato, sarà quindi di diciotto. Una novità assoluta, che procederà a scaglioni.

Le tre squadre che si uniranno alla Wnba

Nel 2028 si unirà alla Wnba la squadra femminile di Cleaveland. La stagione successiva toccherà a Detroit, mentre nel 2030 verrà ufficializzato l'ingresso della squadra di Philadelphia. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite un comunicato pubblicato dalla Wnba, che segue una decisione degli azionisti (la Nba). La lega femminile era già passata da 12 a 13 squadre l'anno scorso, con l'aggiunta di Golden State, e inizierà l'8 maggio la stagione 2026 con 15 concorrenti.

Un nuovo contratto tv da 11 miliardi

Ad unirsi saranno infatti due club: Portland e Toronto. Il campionato femminile ha registrato una crescita significativa in termini di affluenza e audience: nel 2026 partirà un contratto televisivo da circa 2,2 miliardi di dollari per i prossimi undici anni. Dopo lunghe negoziazioni, il sindacato delle giocatrici e la lega si sono accordati a marzo su un nuovo contratto collettivo per sette stagioni, che aumenterà notevolmente i redditi delle giocatrici di basket.