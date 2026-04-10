Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 10 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Wnba, accordo storico: la lega femminile apre all'ingresso di tre nuovi club© APS

Wnba, accordo storico: la lega femminile apre all'ingresso di tre nuovi club

Entro il 2030 il campionato statunitense diventerà a 18 squadre. Firmato un accordo pubblicitario da 11 miliardi
2 min

Grandi novità per il basket statunitense femminile. I proprietari del campionato nordamericano di basket Wnba hanno deciso di espandere il torneo, approvando l'ingresso di tre nuove squadre entro la stagione 2030. Il numero dei club che parteciperanno al campionato, sarà quindi di diciotto. Una novità assoluta, che procederà a scaglioni.

Le tre squadre che si uniranno alla Wnba

Nel 2028 si unirà alla Wnba la squadra femminile di Cleaveland. La stagione successiva toccherà a Detroit, mentre nel 2030 verrà ufficializzato l'ingresso della squadra di Philadelphia. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite un comunicato pubblicato dalla Wnba, che segue una decisione degli azionisti (la Nba).  La lega femminile era già passata da 12 a 13 squadre l'anno scorso, con l'aggiunta di Golden State, e inizierà l'8 maggio la stagione 2026 con 15 concorrenti.

Un nuovo contratto tv da 11 miliardi

Ad unirsi saranno infatti due club: Portland e Toronto. Il campionato femminile ha registrato una crescita significativa in termini di affluenza e audience: nel 2026 partirà un contratto televisivo da circa 2,2 miliardi di dollari per i prossimi undici anni. Dopo lunghe negoziazioni, il sindacato delle giocatrici e la lega si sono accordati a marzo su un nuovo contratto collettivo per sette stagioni, che aumenterà notevolmente i redditi delle giocatrici di basket.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

LeBron trascina i LakersPagliuca pronto a investire nella WNBA

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS