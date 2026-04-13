Basket, a Meo Sacchetti la settima edizione del premio 'Nico Messina' 

Sarà consegnato a Meo Sacchetti, ex ct della nazionale di basket maschile (dal 2017 al 2022 e membro dell'Italia Basketball Hall of Fame dal 2016), il premio "Nico Messina", promosso dal Comitato regionale della Basilicata della Federazione italiana pallacanestro (Fip). La cerimonia di premiazione della settima edizione si terrà a Varese lunedì 20 aprile. Il premio "è intitolato - è ricordato in un comunicato diffuso dalla Federbasket lucana - alla memoria di Nico Messina, allenatore di pallacanestro nato a Potenza nel 1922 e scomparso nel 2005, che allenò per molti anni nel campionato di serie A, vincendo due scudetti e due coppe Italia con la Pallacanestro Varese. Proprio a Varese Messina scoprì Dino Meneghin, il primo giocatore italiano ad entrare nella 'Naismith Memorial Basketball Hall of Fame' e considerato da tutti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi". Il premio "è rivolto ai migliori allenatori di pallacanestro d'Italia - selezionati con il coinvolgimento dei massimi esponenti della Federazione Italiana Pallacanestro e del giornalismo sportivo specializzato - e ha la finalità di ricordare nel migliore dei modi Nico Messina, purtroppo poco conosciuto nella città di Potenza e nella regione Basilicata". Nelle precedenti edizioni il premio è stato conferito a Bogdan Tanjevic, Carlo Recalcati, Valerio Bianchini, Sandro Gamba, Ettore Messina e Dan Peterson. La manifestazione "quest'anno sarà ospitata eccezionalmente dalla Città di Varese, in collaborazione con l'Associazione 'Il basket siamo noi - Trust di Pallacanestro Varese, nell'ambito dei festeggiamenti degli 80 anni della fondazione della Pallacanestro Varese, per ricordare la memoria di Nico Messina, che in questa città ha lasciato un ricordo indelebile". La settima edizione del premio "ha ricevuto il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Varese. Alla memoria di Nico Messina, nei mesi scorsi, è stato conferito il titolo di 'Cittadino benemerito' della Città di Potenza".