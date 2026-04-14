Snodo decisivo per il campionato della Luiss Basket contro Faenza

Le parole di Coach Righetti: "Partita più importante della stagione"

Coach Alex Righetti sottolinea il valore, vista la situazione complessiva di classifica dei due team, della partita: "Affrontiamo la partita più importante della stagione per noi: quello contro Faenza è un match che vuol dire tantissimo e soprattutto ci farebbe uscire da un prolungato momento molto complicato. Pensare a noi, a mettere tutto ciò che abbiamo in campo sia a livello fisico che mentale e soprattutto di spirito deve essere la prerogativa della partita di mercoledì: con tutto il rispetto che abbiamo per i nostri avversari e che portiamo ai nostri avversari, dobbiamo pensare prima di tutto alle nostre condizioni e a eliminare le nostre problematiche". Sulla stessa linea d’onda Juan Manuel Fernández, che nel match di andata firmò il suo terzo ventello in campionato (sui sei attualmente della sua stagione) con 21, risultando il secondo miglior marcatore dell’intero match e migliore per la Luiss. È “Lobito”, dall’alto della sua esperienza, a fare il punto in casa biancoblu: "Siamo in un momento difficile, quindi ci aspetta una partita complicata a prescindere. Ogni squadra a questo punto della stagione ha qualcosa di importante per cui giocare, siano playoff, play-in o play-out. Essendo già qualificati almeno per il play-in, dovremo iniziare da adesso ad affrontare partite con avversarie come Faenza con l’attenzione, la concentrazione e l’energia che il momento ci richiede. Dovremo perciò pensare più a migliorare noi stessi che a chi abbiamo di fronte, con tutto il rispetto per gli avversari. Mi auguro riusciremo a cambiare rotta in questa fine di stagione”. Tutto è pronto per l’importante confronto: appuntamento per la gara fra Luiss Basket e Tema Sinergie Faenza a mercoledi sera, alle ore 20:00 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura alle 19:00 della biglietteria).