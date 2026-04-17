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Lutto nel mondo del basket: è morto Oscar, la 'mano santa'

Si è spento a 68 anni il leggendario campione, protagonista di cinque Olimpiadi e in Italia idolo di Caserta, unico brasiliano nella Hall of Fame dell'Nba
1 min
TagsBasketOscarcaserta

Un grave lutto colpisce il basket mondiale, si è spento all'età di 68 anni a Santana de Parnaìba, Oscar Schmidt, al secolo Oscar, soprannominato la 'mano santa'. Una leggenda della pallacanestro, unico brasiliano della storia inserito nella Hall of Fame dell'Nba e protagonista in Italia, soprattutto con Caserta.

Cinque Olimpiadi e numeri da capogiro

Oscar è stato uno dei giocatori più iconici di un ventennio di basket, con una carriera lunghissima, iniziata nel 1974 e chiusa addirittura nel 2003, Ala dal tiro magico, ha collezionato cinque partecipazioni alle Olimpiadi con il Brasile, da Mosca 1980 ad Atlanta 1996, lasciando il segno nella storia della pallacanestro a cinque cerchi con il primato di punti segnati in totale (1093) e in una singola partita (55 contro la Spagna nel 1988).

Idolo di Caserta

La 'Mao Santa' è stato un mattatore del campionato italiano, giocando per Caserta dal 1982 al 1990 e trascinando i campani fino alla conquista della Coppa Italia nel 1998, prima di proseguire la sua carriera anche nelle file di Pavia, dal 1990 al 1993. È stato anche il primatista di punti totali messi a segno nel nostro torneo, prima di essere spodestato da Antonello Riva.

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