Match di prestigio per la Luiss Basket contro la Pielle Livorno

Penultimo match di stagione regolare per la Luiss Basket , con il secondo impegno casalingo in quattro giorni: dopo l’importante vittoria con Faenza, che ha avvicinato moltissimo i biancoblu alla qualificazione ai playoff senza passare per i play-in (con la certezza matematica del sesto posto che potrebbe arrivare nel corso di questo turno), oggi pomeriggio alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma è attesa un’avversaria di spessore come quella Pielle Livorno fresca vincitrice della Coppa Italia di categoria e attualmente prima in classifica (in coabitazione con JuveCaserta 2021 e Virtus Roma 1960) nel girone B di Serie B Nazionale.

A fare il punto sulla prestigiosa sfida è coach Alex Righetti: "Quella che ci aspetta è una partita contro una squadra pazzesca, probabilmente la migliore dei due gironi: un team costruito per vincere, dalla rotazione molto profonda, composta da tutti giocatori di esperienza e talento, come dimostra la vittoria in Coppa Italia. Per noi lo scontro con un avversario del genere deve rappresentare un test che ci deve dare grande motivazione e voglia di affrontare compagini di questo livello". Nel cruciale successo contro Faenza è stata da registrare l’ottima prestazione di Edoardo Bottelli, il giovane esterno classe 2005 che dopo il grande inizio di campionato ha saltato buona parte della regular season per infortunio; al ritorno verso i suoi livelli, con 15 punti realizzati ha messo a segno la sua seconda miglior prestazione dal punto di vista realizzativo della stagione.

E’ lui a commentare il match di fronte ai biancoblu e la sua prestazione: "Contro Livorno ci aspetta una partita dura, visto il loro percorso stagionale, ma dopo aver ritrovato il successo vogliamo dare continuità alla prestazione di mercoledì per blindare la nostra posizione nella postseason. Sono stato contento della mia prestazione personale ma ciò che mi ha soddisfatto di più è stato il fatto di potermi rendere utile alla squadra per il ritorno ad una vittoria tanto attesa, dando contributo per un successo cruciale per la nostra stagione". L’appuntamento per il match è fissato: la gara fra Luiss Basket e Pielle Livorno si giocherà oggi pomeriggio, alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura alle 19:00 della biglietteria).