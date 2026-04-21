Costanza Verona: "Io e Datome? Due isolani. Lui ce l’ha fatta, io ci provo"

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I sogni sono desideri. Lo sa bene Costanza Verona, la Cocca Nazionale, leader di Schio, dell’Italbasket medagliata agli Europei e qualificata per i Mondiali che presto, appena suonerà la sirena dell’ultima gara di finale scudetto contro Venezia, farà la valigia direzione Dallas per strappare un posto nelle fila delle Wings.
Dopo un sardo nella Nba, Datome, ecco una siciliana pronta a sbarcare nella WNBA.
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