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martedì 21 aprile 2026
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Costanza Verona: "Io e Datome? Due isolani. Lui ce l’ha fatta, io ci provo"© ceretti

Costanza Verona: "Io e Datome? Due isolani. Lui ce l’ha fatta, io ci provo"

Europei, Mondiali, lotta scudetto e ora il training camp negli Usa: "Anche noi valiamo"
Fabrizio Fabbri
1 min
TagsBasket

I sogni sono desideri. Lo sa bene Costanza Verona, la Cocca Nazionale, leader di Schio, dell’Italbasket medagliata agli Europei e qualificata per i Mondiali che presto, appena suonerà la sirena dell’ultima gara di finale scudetto contro Venezia, farà la valigia direzione Dallas per strappare un posto nelle fila delle Wings.

Dopo un sardo nella Nba, Datome, ecco una siciliana pronta a sbarcare nella WNBA. 

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