BKL Basket Ladispoli, Harizaj convocata dalla nazionale albanese

Il BKL Basket Ladispoli annuncia con estremo orgoglio un importante traguardo raggiunto dal proprio settore giovanile: Giulia Harizaj, classe 2010, è stata ufficialmente convocata dalla Federazione Albanese di Pallacanestro per le selezioni della nazionale U16 Women in vista del FIBA U16 Women’s EuroBasket 2026. La giovane giocatrice, cresciuta nel settore giovanile del BKL, volerà a Tirana per una serie di allenamenti ufficiali previsti nelle prossime settimane, portando il nome di Ladispoli sul prestigioso palcoscenico internazionale. Questo successo straordinario è il frutto di un percorso iniziato quasi per gioco e trasformato in eccellenza grazie a un impegno e una costanza rari, che hanno reso Giulia un pilastro per compagne e staff fin dalla categoria U13. Il suo talento è stato già certificato dalla partecipazione al Jamboree con la Rappresentativa Lazio, dal premio come miglior giocatrice futuribile al Galanda Camp e da una stagione dominante nel campionato under 15 femminile, dove ha viaggiato a una media di 12 punti con ben 32 minuti di impiego a partita. Per la società e per l'intero movimento cestistico locale, questa convocazione rappresenta la prova tangibile che la dedizione quotidiana conduce a risultati di valore assoluto, dando lustro al lavoro svolto nel vivaio cittadino dal Basket Ladispoli. “L’impegno e la volontà pagano sempre” è il commento della società, che esprime orgoglio per questo importante traguardo. "Per me – dice Giulia Harizaj - è una gioia immensa ed uno stimolo a fare sempre meglio. Ringrazio le mie allenatrici e tutto il Basket Ladispoli promettendo il massimo impegno".