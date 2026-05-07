Il Basket Ladispoli supera la UISP XVIII 84–75 e vola in semifinale

Il Basket Ladispoli ha superato la UISP XVIII 84-75, in un Pala Sorbo carico di entusiasmo con quasi 300 tifosi presenti (tra cui una vociante schiera di supporter del Parco di Veio, società gemellata), volando alle semifinali per la promozione in serie C. Gli ospiti ce l’hanno messa tutta per guastare la festa ai ragazzi di coach Fabbri come dimostra il –8 (38-46) che ha accompagnato le squadre nello spogliatoio all’intervallo lungo. Il rientro sul parquet ha visto però un Basket Ladispoli capace di compattarsi nella metà campo difensiva e trovare quella fluidità che, forse, per un po’ di tensione sembrava smarrita. Un inarrestabile Ukmar (28 punti ed 8 triple) ha suonato la carica. Accanto a lui Greco, il solito Cipriani e Scarnati hanno consentito l’aggancio ed il sorpasso. Il finale è stato una cavalcata vincente accompagnata dai cori di una tifoseria che ha spinto i rossoblù verso il traguardo che vale la semifinale. “Complimenti ai nostri avversari – ha detto nel post partita il Presidente Massimo Albano – capaci di metterci in grande difficoltà con una prova di gran cuore e tecnica. Ma bravissimi noi a rimanere lucidi per portare a casa un risultato che ci proietta alla semifinale contro la corazzata Luiss. A cui ci presenteremo con il massimo rispetto per l’avversaria ma sicuri di poterci giocare le nostre carte. Voglio ringraziare la gente di Ladispoli e le tante persone del Parco di Veio per averci sostenuto. La loro presenza è stata importantissima e ha dato la carica decisiva ai nostri ragazzi. Ce la metteremo tutta per ripagarli e cercare di rendere reale un sogno sportivo”.