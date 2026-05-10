La Luiss Basket cede in gara 2 dei quarti a Orzinuovi

La Luiss, con Cucci ancora fuori, inizia il match schierando lo starting five composto da Pasqualin, Bottelli, Jovovic, Salvioni e Sylla; Orzinuovi risponde con Chavez, Giacomini, Cacace, Oxilia e Carta.

Il primo canestro della gara è una tripla di Salvioni, a cui replica Chavez con il floater; Pasqualin aggiunge due liberi per il 2-5 dei capitolini dopo due minuti e mezzo sul parquet. Bottelli con il jumper risponde alle penetrazioni vincenti di Chavez e Giacomini: a metà quarto, il punteggio è sull'8-7 per Orzinuovi. I padroni di casa trovano per due volte il canestro da dietro l'arco, con Cacace e Carta, portando coach Righetti a chiamare il timeout. I capitolini tornano a segno dalla lunetta: con i due liberi di Pasqualin, lo score è sul 17-9 a tre minuti e mezzo dal termine della prima frazione. Salvioni appoggia da sotto il canestro che gli vale il taglio del traguardo dei 1000 punti realizzati in maglia Luiss, Fernandez dà seguito al minibreak capitolino con il viaggio in lunetta: 19-13. Una nuova tripla di Giacomini e l'appoggio di Fallucca incrementano il punteggio, con Gnecchi e Bottelli a scambiarsi gli ultimi canestri di un quarto che si chiude con Casella a fissare sulla sirena lo score sul 24-19.

Venturoli e Ghecchi realizzano due triple consecutive a inizio seconda frazione, Zilli segna da sotto: Orzinuovi prova a piazzare lo strappo sul 32-19. Fallucca ritrova il canestro per la Luiss dopo il timeout di coach Righetti, con una splendida stoppata dopo un recupero a tutto campo di Salvioni che prova a girare l'inerzia del match portando alla sospensione chiesta da coach Gabrielli. Casella appoggia al tabellone, Chavez risponde: a metà quarto lo scarto si attesta sulla decina di punti, 34-24. Fallucca da lontanissimo piazza la tripla del -7, Pasqualin con un altro viaggio in lunetta firma il -5: la Luiss si riavvicina fino al 34-29. La gara si accende, prima che Orzinuovi provi di nuovo la fuga, stoppata dalla tripla di Pasqualin: 46-37 a un minuto e mezzo dal termine che diventa 51-39 all'intervallo.

Le due compagini ripartono a ritmo alto in uscita dagli spogliatoi: a Pasqualin e Bottelli rispondono Cacace e Chavez, prima dei viaggi in lunetta di Jovovic e Zilli che fissano lo score sul 57-46 dopo due minuti e mezzo dal rientro in campo. Lo scarto galleggia intorno alla doppia cifra fra le due squadre, che non risparmiano l'intensità e l'agonismo: Cacace in lunetta fissa il punteggio sul 66-52 a tre minuti e mezzo dalla chiusura della terza frazione, con la pronta reazione di Fernandez con due triple consecutive in un minuto e mezzo. Con l'appoggio di Bottelli la Luiss si riporta a -6, 66-60, per chiudere il terzo quarto.

Oxilia segna da sotto in apertura di ultima frazione, Sulla risponde subito allo stesso modo; Giacomini aggiunge due liberi, Bottelli un jumper e il punteggio è sul 70-64 dopo due minuti e mezzo. Chavez prova a lanciare i suoi con una tripla; dopo la sospensione chiamata da coach Righetti, Fernandez con il viaggio in lunetta porta lo score sul 73-65. Jumper di Cacace e tripla di Giacomini: i padroni di casa piazzano il minibreak di 5-0, portandosi sul 78-65 a sei minuti dal termine del match. Lo interrompe Graziano con la tripla dall'angolo, ma Chavez replica subito seguito da Cacace: Orzinuovi prova la fuga sull'84-68 a quattro minuti dalla chiusura della gara. La Luiss non riesce più a recuperare: la partita si chiude sul 93-75.

Logiman Orzinuovi - Luiss Basket 93-75

Logiman Orzinuovi: Venturoli 9, Chaves 23, Giacomini 16, Gnecchi 5, Carta 3, Oxilia 6, Barbuto n.e., Caversazio 4, Zilli 11, Cacace 16, Cappelletti

Allenatore: Gabrielli

Ass. All.: Mattioli, Olivieri

Luiss Roma: Pugliatti n.e., Jovovic 3, Fernandez 9, Bottelli 13, Casella 7, Fallucca 8, Pasqualin 16, Ferrara n.e., Sylla 2, Atamah, Salvioni 12, Graziano 5

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo