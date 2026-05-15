Niang: "Sono sempre lo stesso Sal"

Un gran bel regalo. È quello che nel giorno del suo compleanno il basket italiano ha fatto a Saliou Niang che ha scartato il premio di miglior Under 22 della Serie A Unipol 2025/26.

Tanti auguri Niang.

«Grazie. È un premio che mi inorgoglisce e mi spinge a guardare avanti mettendo sempre lo stesso impegno per cercare di migliorare. Non ho mai considerato un obiettivo raggiunto come pun