Niang: "Sono sempre lo stesso Sal"

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Un gran bel regalo. È quello che nel giorno del suo compleanno il basket italiano ha fatto a Saliou Niang che ha scartato il premio di miglior Under 22 della Serie A Unipol 2025/26.
Tanti auguri Niang.
«Grazie. È un premio che mi inorgoglisce e mi spinge a guardare avanti mettendo sempre lo stesso impegno per cercare di migliorare. Non ho mai considerato un obiettivo raggiunto come pun
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