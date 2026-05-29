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Il Basket di Serie A torna a Roma: Nelson e Doncic acquistano il titolo da Cremona© EPA

Il Basket di Serie A torna a Roma: Nelson e Doncic acquistano il titolo da Cremona

Definito l'annunciato passaggio dalla Vanoli alla Capitale: nella cordata anche coach Bianchini e Kaukenas
1 min
TagsBasketRomaCremona

Il basket a Roma tornerà di Serie A. Un nuovo e ambizioso progetto, con tanti volti noti coinvolti, tra tutti quello della stella Nba, Luka Doncic. La notizia era nell'aria, mancava però l'ufficialità, arriva proprio oggi.

Rinascita Roma, con l'Nba Europe nel mirino

È un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, storico dirigente Nba, e che include personalità come la stella Nba Luka Dončić, lo storico coach Valerio Bianchini e l'ex cestista Rimantas Kaukenas, ad annunciare l'acquisizione del titolo della Vanoli Cremona, squadra di basket che gioca in Serie A. Nell'ambito dell'operazione, i nuovi proprietari hanno annunciato il trasferimento della squadra nella Capitale, presentando contestualmente la propria candidatura come rappresentante di Roma per la NBA Europe.

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