Il Basket di Serie A torna a Roma: Nelson e Doncic acquistano il titolo da Cremona

Il basket a Roma tornerà di Serie A . Un nuovo e ambizioso progetto, con tanti volti noti coinvolti, tra tutti quello della stella Nba , Luka Doncic . La notizia era nell'aria, mancava però l'ufficialità, arriva proprio oggi.

Rinascita Roma, con l'Nba Europe nel mirino

È un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, storico dirigente Nba, e che include personalità come la stella Nba Luka Dončić, lo storico coach Valerio Bianchini e l'ex cestista Rimantas Kaukenas, ad annunciare l'acquisizione del titolo della Vanoli Cremona, squadra di basket che gioca in Serie A. Nell'ambito dell'operazione, i nuovi proprietari hanno annunciato il trasferimento della squadra nella Capitale, presentando contestualmente la propria candidatura come rappresentante di Roma per la NBA Europe.