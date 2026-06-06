Ladispoli, canestri senza barriere: la grande festa del baskin commuove la città

C’è un momento, nello sport, in cui i punti sul tabellone smettono di contare e a vincere è solo l’emozione. È quello che si è vissuto sul parquet dell'ultimo allenamento dell’anno sportivo del progetto baskin, una realtà che a Ladispoli continua a dimostrare come lo sport possa essere il più potente veicolo di inclusione sociale. ​Una festa vera e propria, contrassegnata dal rosso e dal blù,i colori del cuore, e arricchita da una partecipazione speciale: sul campo, insieme ai ragazzi, sono scesi anche i giocatori della squadra Amatori e un ospite d’eccezione, Valerio Cipriani, stella e punto di riferimento della formazione DR1, che ha portato entusiasmo e tecnica al servizio del divertimento collettivo.

​Il baskin non è semplicemente un gioco, ma un modello di convivenza. Qui, regole pensate ad hoc permettono a giovani con e senza disabilità di giocare nella stessa squadra, accorciando le distanze e trasformando le diversità in punti di forza. L'anima pulsante di questo progetto a Ladispoli è Antonietta Pisa, animatrice instancabile che con passione e dedizione tesse ogni giorno la trama di questa splendida realtà, permettendo ai ragazzi di vivere lo sport come un diritto e mai come un privilegio.

​L’importanza dell’evento è stata suggellata anche dalla presenza del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che ha voluto portare personalmente il saluto dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino si è lasciato contagiare dall'energia dei ragazzi, mostrandosi visibilmente emozionato di fronte alla purezza di un pomeriggio di sport integrato.

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​A tracciare il bilancio di fine anno e a spiegare l'essenza di questo progetto è Massimo Albano, presidente del BKL: ​"Vedere questi ragazzi in campo, supportati da un campione come Valerio Cipriani e dalla squadra Amatori, è la vittoria più grande per la nostra società. Il baskin per noi non è un'attività marginale, ma il cuore pulsante del nostro impegno sociale. Vogliamo che la pallacanestro sia di tutti e per tutti, un luogo dove nessuno si senta escluso o indietro. Ringrazio Antonietta Pisa e tutti i collaboratori per l'incredibile lavoro umano e organizzativo, e il sindaco Grando per la vicinanza che l'istituzione ci dimostra sempre. Questo non è un traguardo, ma la base da cui ripartire il prossimo anno con ancora più energia".

​L'anno sportivo si chiude così, tra gli applausi, qualche lacrima di commozione e la consapevolezza che, a Ladispoli, la vera "stella" del campionato è stata l'inclusione.