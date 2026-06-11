Finale Scudetto, il primo round è di Milano: Venezia travolta 100-80

Partita a senso unico

Debutto con i fiocchi per l'Olimpia, che vince nettamente il primo match di queste Finals Scudetto, annichilendo la Reyer Venezia, che anche vittima dell'emozione, resta a fare da sparring contro gli scatenati giocatori di Poeta.

Parita dominata in lungo ed in largo da Milano, che fino all'intervallo lungo martella Venezia e che dopo il tentativo di reazione della Reyer, soffoca ogni velleità ospite, ristabilendo le distanze andandosi poi ad imporre nettamente. Ousmane Diop con 18 punti Nico Mannion con 17 i migliori marcatori dei lombardi, mentre è uno stratosferico Tessitori l'ultimo ad arrendersi per i veneti con 26 punti a rerferto, che servono però solamente a lenire la pesante sconfitta alla prima partita di una finale scudetto.

Poeta si complimenta con i suoi: "Fatta la partita che volevamo"

Visibilmente soddisfatto per la prestazione oltre che per il risultato, il tecnico dell'Olimpia, Giuseppe Poeta commenta così la prima vittoria di Milano nella finale scudetto: "Siamo partiti un pelino contratti, poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto la partita che volevamo. Venezia ha talento, fisicità e organizzazione ma noi abbiamo fatto un'ottima gara 1. Mannion? Sono molto contento di lui. E' stato intelligente, ha giocato nel modo giusto. Ma tutti i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione corale, con cinque giocatori in doppia cifra. Sono contento".