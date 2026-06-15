Tutte le strade portano a Roma: l'Eternal City Tip-Off con Notre Dame vs Villanova inaugura la stagione 2026-27 del college basketball NCAA

Ispirato alla recente elezione di Papa Leone XIV, primo Papa nato negli Stati Uniti e laureato presso Villanova, l’evento vedrà gli studenti-atleti di due tra le principali università cattoliche statunitensi viaggiare a Roma e in Vaticano per vivere un’esperienza internazionale unica con cui inaugurare la stagione – che include anche una udienza con Papa Leone XIV, prevista alla vigilia della gara.

All’inizio di quest’anno, in occasione dell’avvio dei Giochi Olimpici Invernali in Italia, Papa Leone ha diffuso una lettera intitolata “Life in Abundance” sul valore dello sport, sottolineando come “quando le persone abbracciano pienamente le sfide e le gioie dello sport, imparano il valore della fiducia, del sacrificio e dello scopo condiviso. La competizione può convivere con la compassione; il campo da gioco può diventare terreno comune. Nel suo meglio, lo sport diventa un potente strumento per rafforzare i legami che ci uniscono”.

«Per Villanova è un onore aprire la stagione di basket a Roma, un luogo profondamente legato alla nostra fede e tradizione cattolica», ha dichiarato il Rev.do Peter M. Donohue, OSA, PhD, Presidente della Villanova University. «Questo evento è molto più di due partite: offre ai nostri studenti-atleti e alle nostre comunità l’opportunità di sperimentare come lo sport possa ispirare unità, senso di scopo condiviso e compassione; valori che Papa Leone XIV ha espresso con grande forza. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a creare un’esperienza che unisce competizione, cultura e fede in un modo che riflette al meglio lo spirito di Villanova e Notre Dame”.

«Papa Leone ha parlato in modo estremamente ispirante del valore dello sport, sottolineando come esso sia una “scuola di vita” che integra corpo, mente e spirito, una visione che Notre Dame e Villanova condividono pienamente», ha affermato il Rev.do Robert A. Dowd, C.S.C., Presidente della University of Notre Dame. «Siamo onorati di affiancare Villanova in quella che sarà certamente un’esperienza indimenticabile per i nostri studenti-atleti e i nostri tifosi. Conosciamo bene il potere trasformativo del tempo trascorso in una città così centrale per la nostra fede e così ricca di storia: dal 2014, con Notre Dame Rome, ospitiamo ogni anno centinaia di studenti e studiosi da tutto il mondo. È entusiasmante, e del tutto naturale, aggiungere anche le competizioni sportive alle nostre molte attività a Roma».

Frutto della collaborazione tra FOX Sports, Players Era e On Location, l’ETERNAL CITY TIP-OFF propone una partita maschile su FOX alle 9:30 (ora della Costa Est degli Stati Uniti) seguita da la sfida femminile su FS1 alle 12:00, entrambe il 1° novembre 2026, valorizzando la storia del Vaticano e di Roma e i profondi legami che uniscono queste città alle tradizioni cestistiche di Notre Dame e Villanova.

La sfida tra queste due potenze del basket universitario cattolico rappresenta un inizio di stagione elettrizzante su FOX, con una copertura che esalterà l’atmosfera straordinaria attorno all’evento. Per Players Era, questo nuovo appuntamento internazionale è il più recente “tentpole event” del college basketball, che capitalizza il

successo dei Players Era Men’s and Women’s Championships di quest’anno, i tornei in-season con il campo di partecipanti più competitivo mai registrato, disputati lo scorso novembre.

«Portare il grande college basketball a Roma e in Vaticano è esattamente il tipo di momento globale e audace per cui FOX Sports è nata. Fin dall’inizio abbiamo raccontato i più grandi eventi sportivi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo – siamo entusiasti di elevare il college sport su una piattaforma internazionale, coinvolgendo nuovi e vecchi tifosi oltre confine e tra culture diverse», ha commentato Jordan Bazant, Executive Vice President, FOX Sports. «Non potremmo essere più felici di dare vita all’Eternal City Tip-Off in collaborazione con Players Era e On Location, così come con l’ACC e i nostri storici partner della BIG EAST».

«Desidero ringraziare tutti gli allenatori e le università per il loro sostegno e per aver condiviso la visione di creare un’esperienza davvero unica per i loro programmi e per i tifosi, insieme ai nostri straordinari partner di FOX Sports e On Location», ha dichiarato Seth Berger, CEO di Players Era. «Siamo entusiasti di offrire un’altra piattaforma iconica per far crescere il basket universitario su un palcoscenico internazionale”.

Oltre alla gestione di questo evento storico, On Location, leader globale nell’hospitality premium, nei pacchetti esperienza e nei viaggi legati ai più grandi eventi sportivi del mondo, offrirà “Official Experience Packages” che permetteranno ai tifosi di avvicinarsi come mai prima d’ora all’azione, dentro e fuori dal campo. Questi pacchetti offriranno un weekend di gara davvero memorabile, combinando sport e cultura locale grazie a posti premium, accesso ad eventi speciali in Vaticano, visite guidate, un esclusivo evento di benvenuto, una selezione di hotel di lusso e molto altro.

«On Location continua a creare esperienze irripetibili per i tifosi in occasione dei maggiori eventi sportivi globali», ha affermato Paul Caine, President di On Location. «Siamo entusiasti di offrire ai tifosi di Notre Dame e Villanova un accesso senza precedenti a questa occasione storica, in cui college basketball, cultura e storia si incontrano».