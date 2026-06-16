Il futuro è rosa: Élite Roma e BkL Ladispoli lanciano il nuovo polo del basket femminile!

Elite Roma e BKl Ladispoli annunciano la nascita di una forte alleanza dedicata allo sviluppo e alla valorizzazione del basket femminile sul territorio.

Un progetto condiviso che unisce due realtà di riferimento del movimento cestistico laziale, con l’obiettivo di offrire alle giovani atlete un percorso tecnico, educativo e umano di alto livello, e costruire un vero e proprio punto di riferimento nel Litorale.

L’accordo nasce dalla volontà comune di costruire un modello di crescita moderno, strutturato e sostenibile, fondato su professionalità qualificate, programmazione e una visione chiara del futuro del settore femminile. Le due società mettono in rete competenze, esperienza e risorse per creare un ambiente formativo capace di accompagnare le ragazze in ogni fase del loro percorso sportivo.