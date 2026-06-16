Il futuro è rosa: Élite Roma e BkL Ladispoli lanciano il nuovo polo del basket femminile!
Elite Roma e BKl Ladispoli annunciano la nascita di una forte alleanza dedicata allo sviluppo e alla valorizzazione del basket femminile sul territorio.
Un progetto condiviso che unisce due realtà di riferimento del movimento cestistico laziale, con l’obiettivo di offrire alle giovani atlete un percorso tecnico, educativo e umano di alto livello, e costruire un vero e proprio punto di riferimento nel Litorale.
L’accordo nasce dalla volontà comune di costruire un modello di crescita moderno, strutturato e sostenibile, fondato su professionalità qualificate, programmazione e una visione chiara del futuro del settore femminile. Le due società mettono in rete competenze, esperienza e risorse per creare un ambiente formativo capace di accompagnare le ragazze in ogni fase del loro percorso sportivo.
La collaborazione prevede la partecipazione congiunta ai campionati femminili a partire dalla categoria Under 13 fino alla Serie C Femminile, dando vita a una filiera completa che permetterà alle atlete di crescere gradualmente e di affacciarsi al mondo senior con continuità e preparazione adeguata.
Al centro del progetto ci sono le ragazze: la loro crescita tecnica, la loro formazione personale e la possibilità di vivere esperienze significative dentro e fuori dal campo, in un contesto che promuove impegno, rispetto, spirito di squadra e senso di appartenenza.
BkL Ladispoli ed Élite Basket Roma esprimono grande soddisfazione per l’avvio di questa alleanza, convinte che rappresenti un passo importante per tutto il movimento femminile del territorio e un’opportunità concreta per costruire un futuro più forte, luminoso ed ambizioso per il movimento della pallacanestro femminile.