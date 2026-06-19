Alex Mumbrú è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. "Non vedo l'ora di cominciare" 

Nessuna sorpresa all'orizzonte: la Virtus Bologna ha ufficializzato Alex Mumbrú come nuovo allenatore. Il 46enne coach catalano è pronto per la sua prima esperienza in Italia dopo aver guidato Bilbao Berri e Valencia. Mumbrú ha vinto l'oro con la Germania agli Europei di Lettonia 2025 e rimarrà alla guida della nazionale tedesca.