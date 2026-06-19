Alex Mumbrú è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. "Non vedo l'ora di cominciare"
Nessuna sorpresa all'orizzonte: la Virtus Bologna ha ufficializzato Alex Mumbrú come nuovo allenatore. Il 46enne coach catalano è pronto per la sua prima esperienza in Italia dopo aver guidato Bilbao Berri e Valencia. Mumbrú ha vinto l'oro con la Germania agli Europei di Lettonia 2025 e rimarrà alla guida della nazionale tedesca.
Mumbrú e il progetto Virtus Bologna
Così Mumbrú dopo la firma: "Voglio ringraziare sinceramente tutta la dirigenza di Virtus Bologna per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di questa famiglia. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura sulla panchina di uno dei club più storici d’Europa".
"Sono estremamente orgoglioso di allenare una società così gloriosa come la Virtus e non vedo l’ora di cominciare. Sarà una stagione lunga, ma faremo in modo di lavorare duramente fin dal primo giorno, soprattutto per i nostri fantastici tifosi, che sostengono sempre la squadra".